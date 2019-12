Harry e Meghan Markle hanno rischiato di morire/ “Un drone stava per schiantarsi…”

Harry e Meghan Markle hanno rischiato di morire a causa di un drone. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia reale al Mirror raccontando un episodio avvenuto lo scorso 26 agosto. stando a quanto ha raccontato la fonte, un drone si sarebbe avvicinato al jet sul quale viaggiavano il Duca e la duchessa del Sussex che si sarebbero salvati grazie alla prontezza dei riflessi del pilota. Il fatto sarebbe accaduto mentre Harry e Meghan, partiti da Nizza, stavano sorvolando con il proprio jet la Gran Bretagna. Mentre il pilota aspettava di poter atterrare all’aeroporto di Luton, vicino a Londra, un drone che volata illegalmente sulla stessa traiettoria, avrebbe rischiato di colpire il jet sul quale si trovava la coppia reale. Fondamentale sarebbe stata la prontezza del pilota che avrebbe evitato lo scontro salvando la vita a Harry e a Meghan Markle. “Il pilota del GL6000S – rivela la fonte – ha riferito che mentre erano quai in arrivo a Luton all’improvviso ha visto un drone che si muoveva da ovest a est a circa 4000 piedi. Il drone sembrava avere una sorta di sorgente luminosa nella parte anteriore. Le sue dimensioni erano difficili da stimare con esattezza, ma era all’incirca di 50 cm per 50 cm ed è passato a meno di 10 piedi dal jet, per fortuna ”.

HARRY E MEGHAN MARKLE HANNO RISCHIATO DI MORIRE: “IL DANNO AVREBBE POTUTO ESSERE GRAVE”

L’impatto tra il drone e il jet sul quale viaggiavano il Principe Harry e la moglie Meghan Markle avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. A confermarlo ai microfoni del Mirror è Terry Tozer, ex pilota della British Airways, ha spiegato al Mirror: “I l danno avrebbe potuto essere davvero grave. Se un drone colpisce il parabrezza, potrebbe uccidere o inabilitare almeno uno dei membri dell’equipaggio di condotta e pregiudicare volo e atterraggio. O peggio, sarebbe potuto andare a finire in un motore con un risultato simile a un bird strike, quando stormi di uccelli finiscono contro il parabrezza o inghiottiti dai motori e questo purtroppo al 70% dei casi accade al di sotto dei 200 ft. di quota, in fase di partenza o atterraggio dell’aereo, il che rende l’evento e le sue possibili conseguenze ancor più pericolose. Questi tipi di incidenti sono un grande problema e una costante preoccupazioni per tutti i piloti ”. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio e, stando a quanto ha raccontato la fonte, i Duchi del Sussex non si sarebbero accorti di nulla e avrebbero scoperto il tutto dopo essere atterrati.

