Harry e Meghan Markle licenziati da Spotify/ Niente seconda stagione per il podcast “Archetypes”

Harry e Meghan Markle, dai rumor di cronaca rosa alla “rottura” con Spotify

Sono ormai diversi mesi che Harry e Meghan Markle risultano con particolare frequenza al centro di diverse notizie e rumor. Tra voci di crisi e imminente separazione e dissidi turbolenti nel contesto regale, l’ultima novità riportata dal Corriere della Sera riguarda invece questioni di carattere professionale. Pare infatti che l’ultimo progetto dell’attrice realizzato per Spotify sia stato cancellato. La duchessa del Sussex aveva realizzato una prima stagione, anche piuttosto seguita, del podcast Archetypes dedicato a tutti gli stereotipi che frenano le donne. A quanto parò, la piattaforma di streaming avrebbe deciso di licenziare Harry e Meghan Markle rinunciando alla seconda stagione del podcast.

Come spiega il Corriere della Sera, Harry e Meghan Markle avevano siglato un accordo plurimilionario con Spotify per la realizzazione del podcast Archetypes. A dispetto dei 20 milioni di dollari per la coppia regale, il colosso dello streaming avrebbe deciso di non andare avanti con il progetto. Nello specifico, i media statunitensi avrebbero motivato la scelta con gli scarsi livelli di produttività del progetto e sarà dunque ridotto anche l’ammontare del compenso in relazione al lavoro già svolto.

Harry e Meghan Markle, dopo Spotify in bilico anche il contratto con Netflix

La notizia del licenziamento da parte di Spotify per Harry e Meghan Markle è giunta questa notte – come spiega il Corriere della Sera – attraverso un comunicato congiunto. Il contenuto parla di accordo reciproco sulla separazione e al contempo di orgoglio e soddisfazione rispetto a quanto fatto fino ad ora con il podcast Archetypes. Chiaramente la notizia ha scosso gli appassionati visto il successo delle prime dodici puntate trasmesse lo scorso anno. La duchessa del Sussex aveva avuto l’onore di intervistare nomi femminili altisonanti e appartenenti a diversi ambiti: ad esempio la tennista Serena Williams e l’amata cantante Mariah Carey.

A quanto pare però, i risultati conseguiti con la prima stagione di Archetypes non sono bastati a Spotify per confermare il progetto con protagonisti Harry e Meghan Markle. E’ lecito credere che la loro influenza si sia ridotta con il tempo, probabilmente a causa di tematiche inflazionate e che potevano andare in contro ad una carenza poderosa di reali contenuti innovativi. Non è da escludere che eventuali risvolti simili non ricadano anche sul contratto da 100 milioni di dollari stipulato dalla coppia regale con Netflix. Il progetto ha fino ad ora portato alla realizzazione del docu-reality con i duchi come protagonisti e risalente allo scorso anno. In ogni caso, è plausibile che per entrambi vi sia la necessità di dedicarsi ad altre questioni sia professionali che private.











