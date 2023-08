Harry e Meghan Markle, nuovi rumor sulla presunta crisi matrimoniale/ “Idee diverse sui figli…”

Harry e Meghan Markle, la crescita dei figli come motivo di “scontro”

Osservando le dinamiche ormai note della cronaca rosa, si potrebbe quasi desumere un teorema implicito: maggiore è la notorietà della coppia, altrettante sono le possibilità che si parli a più riprese di crisi. In termini di popolarità, il principe Harry e Meghan Markle ne hanno da vendere; negli ultimi mesi le voci di una possibile aria tesa tra i due si sono fatte sempre più insistenti. Le vicissitudini coniugali non è detto che implichino necessariamente una separazione all’orizzonte; come giusto che sia, non sempre in un matrimonio si viaggia sulla stessa lunghezza d’onda.

Harry e Meghan Markle, altro che crisi/ Complici, sorridenti e sereni: così zittiscono le voci

A prescindere dalla veridicità presunta o reale della crisi matrimoniale tra il principe Harry e Meghan Markle, Vanity Fair riporta nuove indiscrezioni rispetto alle divergenze tra i due. In particolare, il portale ha citato le ultime testimonianze di Tom Bower – esperto di dinamiche reali – che fanno riferimento a divergenze dal punto di vista dell’educazione dei figli. Secondo quest’ultimo, Harry e Meghan avrebbero opinioni diverse rispetto al percorso di crescita di Archie e Lilibert Diana.

Harry e Meghan hanno litigato con George Clooney e Amal?/ "Troppo vicino a Re Carlo III"

Harry e Meghan Markle, le paure del principe e il “desiderio” di libertà dell’ex attrice

Stando a quanto raccontato da Tom Bower – e riportato da Vanity Fair – Meghan Markle: “Desidera che i figli crescano liberi come lei da bambina”. Diversa invece la posizione del marito, il principe Harry; quest’ultimo sarebbe invece particolarmente apprensivo rispetto al tema della sicurezza. Secondo l’esperto, il marito dell’attrice sarebbe quasi ossessionato dal pericolo e dall’incolumità dei suoi figli dopo quanto vissuto in tenera età per la morte di sua madre Diana.

Principe Harry, il Sun assolto da accuse di phone-hacking/ "Prove vaghe e limitate"

Le divergenze dal punto di vista dell’educazione dei figli, secondo Tom Bower, potrebbero avere un effetto controproducente anche sulla stabilità matrimoniale. “Non riescono a trovare un accordo… Potrebbe creare seri problemi nella coppia”, questo il pensiero dell’esperto del mondo reale – riportato da Vanity Fair – con riferimento anche ai punti di vista differenti tra Meghan Markle e il principe Harry. La prima non vorrebbe più paletti dal punto di vista della vita pubblica e mondana; il secondo invece sarebbe maggiormente propenso ad una vita lontana dalla risonanza mediatica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA