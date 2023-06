Harry e Meghan Markle rinunciano al cognome Windsor per diventare Spencer?/ “Lei vuole essere come Lady D”

Harry e Meghan Markle rinunciano al cognome Windsor per diventare Spencer come Lady Diana?

Il principe Harry e Meghan Markle sono pronti al definitivo addio alla Royal family cambiando il cognome. La notizia arriva dal royal watcher Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors. Il cognome scelto? Spencer. Sembra quindi che i duchi di Sussex abbiano già parlato con le autorità britanniche riguardo le implicazioni della clamorosa scelta di cambiare lo storico cognome Windsor per quello di Lady Diana.

Harry mentì su droghe? Bloccata pubblicazione documenti visto Usa/ "Zero trasparenza Biden"

Tom Bower ha sottolineato che: “è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle essere considerata la nuova Lady D”. Infine ha aggiunto: “Diana è sempre la passione di Meghan e un’ossessione per Harry. E considerando il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stanno preparando per qualcosa di grosso”.

Harry e Meghan Markle licenziati da Spotify/ Niente seconda stagione per il podcast "Archetypes"

Harry e Meghan Markle, periodo difficile per la coppia: cosa sta accadendo

La scelta del principe Harry e Meghan Markle arriva dopo un periodo abbastanza complicato. Dopo il libro Spare – in cui Harry ha attaccato duramente la famiglia reale – la loro popolarità è infatti è ai minimi storici. Inoltre nei giorni scorsi Spotify, con cui i Sussex avevano stipulato un contratto milionario, ha scaricato Meghan Markle. Il suo podcast Archetyphes ha ottenuto un riscontro deludente e non avrà una seconda stagione.

Ritornando alla scelta di cambiare lo storico cognome reale, se questo accadrà realmente, la rottura con la royal family sarà davvero definitiva. Petronella Wyatt, editorialista molto nota per i legami con la famiglia reale, ha chiarito che: “A Charles Spencer l’idea di una Meghan Spencer, ‘la nuova Diana’, non piacerà per niente. Anzi: ‘Sarà furioso'”.

Harry e Meghan Markle vicini al divorzio?/ Spunta l'indiscrezione bomba: "Solo questione di tempo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA