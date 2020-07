Harry e Meghan Markle, secondo figlio con la fecondazione assistita?/ Rischio gemelli

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero pronti ad allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina al piccolo Archie e per farlo sarebbero pronti anche a ricorrere alla fecondazione assistita. A riportare l’indiscrezione è stata la rivista New Idea dopo aver sorpreso il duca e la duchessa del Sussex in una famosa clinica di Beverly Hills in cui si trova anche lo studio della dottoressa Sharon Winer, specializzata nell’infertilità di coppia. Secondo fonti vicine a New Idea, la Markle, per realizzare il sogno di diventare mamma per la seconda volta si sarebbe anche sottoposta ad un ciclo d’iniezioni per aumentare la fertilità. Archie, dunque, avrà presto un fratellino e una sorellina? Nel Regno Unito, i bookmakers sono già pronti a fare scommesse.

HARRY E MEGHAN MARKLE: IN ARRIVO UNA COPPIA DI GEMELLI?