Harry e Meghan Markle sull’orlo del divorzio?/ Lui si rifugia in un resort di lusso

Harry e Meghan Markle vicini al divorzio? L’indiscrezione

Harry e Meghan Markle sono stati spesso al centro del gossip, non solo per i rapporti con la famiglia reale ma anche per le voci su una presunta crisi. Secondo i giornali scandalistici la coppia sarebbe sull’orlo del divorzio, tanto che il Principe si rifugerebbe in un resort di lusso a Santa Barbara. Lì, Harry avrebbe una camera segreta tutta per lui in modo da sfuggire a sua moglie.

Secondo l’editorialista Louise Roberts di Sky News, Harry e Megahan Markle sarebbero in procinto di separarsi. Stando alle dichiarazioni del giornalista, il Principe avrebbe già incontrato alcuni avvocati divorzisti. A confermare questa tesi anche la giornalista Petronella Wyatt del Daily Mail secondo cui la coppia starebbe vivendo un momento difficile e, in parte la responsabilità sarebbe dell’attrice che “tende a lasciare Harry a casa“.

Harry e Meghan Markle le prime voci sul presunto divorzio

Le voci sul presunto divorzio tra Harry e Meghan Markle sono iniziate a circolare già un anno fa. La biografa reale Lady Colin Campbell aveva già rivelato come la coppia fosse in procinto di divorziare: “Hanno chiamato gli avvocati perché tra loro le cose stanno peggiorando più di quanto si pensi. Dietro le quinte, il castello sta cadendo a pezzi”.

Sul Tabloid In Touch, sembra che due fonti vicine Harry e Meghan Markle abbiano rivelato: “E’ stato Harry a volersi separare da Meghan. Da quello che ho sentito Meghan ha spinto il marito in una direzione in cui non voleva andare. E ora ha capito chi è davvero la moglie”. Dunque, sarà davvero così o la coppia sta semplicemente vivendo un semplice momento di crisi passeggero?

