Harry e Meghan Markle vicini al divorzio?/ Spunta l’indiscrezione bomba: “Solo questione di tempo”

Harry e Meghan Markle vicini al divorzio?

Meghan Markle e il Principe Harry continuano ad essere la coppia più al centro del gossip mondiale. Da quando hanno deciso di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti, la stampa mondiale si è sempre occupata di loro. Tuttavia, se fino a qualche mese fa Harry e Meghan era al centro della cronaca soprattutto per il rapporto con la famiglia reale inglese, nelle ultime settimane, i rumors che li vorrebbero fortemente in crisi sono in aumento. Secondo alcune indiscrezioni, ad allontanare i due sarebbe il diverso stile di vita. Se, infatti, Harry preferirebbe condurre una vita più tranquilla e lontano dalle luci dei riflettori, Meghan ama la vita mondana e gli eventi pubblici.

Le voci sul divorzio, dunque, continuano e secondo un’indiscrezione riportata dall’esperta del mondo royal Jennie Bond alla rivista Ok! il divorzio sarebbe solo questione di tempo.

Harry e Meghan Markle: voci di divorzio sempre più insistenti

L’annuncio del divorzio di Harry e Meghan Markle potrebbe arrivare presto. Ne è convinta l’esperta della Royal Family Jennie Bond secondo cui Harry e Meghan sarebbero ormai lontanissimi. «Il divorzio tra Harry e Meghan è solo questione di tempo, se non di giorni», fa sapere l’esperta come riporta il Corriere della Sera secondo cui, in caso di divorzio dalla Markle, Harry non avrebbe alcun problema a tornare in Inghilterra dove sarebbe riaccolto a braccia aperte dalla famiglia, in primis dal padre Carlo.

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Tuttavia, il divorzio continua ad essere al centro del gossip mondiale a cui, per il momento, Harry e Meghan non rispondono.

