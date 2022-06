Harry e Meghan/ Perchè se ne sono andati e non dovrebbero essere sul balcone reale

Harry e Meghan, cosa è accaduto

Harry e Meghan secondo l’opinione della regina Elisabetta non dovrebbero essere sul balcone reale, proprio perchè la loro presenza è stata considerata inappropriata. L’atteggiamento della coppia reale sembra essere deciso, i due hanno lasciato intendere che non saranno presenti sul balcone per loro scelta. L’equipe di Harry e Meghan ha confermato la loro presenza a Londra durante il Giubileo di Platino in onore di Elisabetta II, tra le tante indiscrezioni c’è una conferma: la coppia non si affaccerà al balcone di Buckingham Palace.

Il principe Harry e Meghan Markle non hanno mai espresso la volontà di essere sul balcone reale al fianco della Royal Family. I duchi di Sussex sembra che abbiano trovato un accordo con la Regina Elisabetta, la quale ha permesso loro di partecipare al Giubileo in suo onore, l’unica condizione da seguire è quella di non affacciarsi al fianco della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace.

Harry e Meghan, l’accordo con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan dopo aver concluso l’accordo con la Regina Elisabetta, parteciperanno agli altri eventi in onore della Royal Family, faranno parte della funzione per il Ringraziamento che verrà svolta nella Cattedrale di St. Paul. I tabloid così come diversi quotidiani, hanno confermato il viaggio a Londra dei duchi di Sussex poco dopo l’annuncio che Harry, Meghan e il principe Andrea sarebbero stati esclusi dai saluti ai sudditi sul balcone di Buckingham Palace. In diverse occasioni il principe parlò con Sua Maestà sulla possibilità di non affacciarsi al balcone reale, entrambi erano dell’idea che la loro presenza non sarebbe stata molto consona all’occasione.

Secondo il biografo ufficiale della Royal Family, non si esclude la possibilità che Harry e Meghan potrebbero essere richiamati una seconda volta sul balcone al fianco della Regina Elisabetta. In molti sperano che William e Harry possano mettere da parte le divergenze famigliari per il bene comune. La Regina Elisabetta aveva espresso il desiderio di avere tutti i componenti della sua famiglia presenti, nonostante questo l’intervista con Oprah Winfrey non verrà dimenticata.











