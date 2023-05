“Harry e Meghan? Rischiato catastrofico incidente”/ Video: “Inseguiti dai paparazzi”

“Harry e Meghan hanno rischiato un catastrofico incidente”

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex, nella serata di ieri sono stati coinvolti in una spiacevole situazione. Usciti dall’evento Women of Vision Awards che si è tenuto allo Ziegfeld Theatre di New York, dove la donna è stata insignita pubblicamente per il suo “sostegno globale a dare potere e difendere donne e ragazze”, sarebbero stati colti alla sprovvista da un gruppo di circa 12 paparazzi.

A raccontare l’accaduto è stato un portavoce di Harry e Meghan, che sembra fosse in loro compagnia durante quelle complicate ore, nelle quali erano accompagni anche dalla madre della duchessa, Doria Ragland. Il portavoce ha raccontato che i tre “sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi”. Un inseguimento “incessante, durato più di due ore, [e che] ha quasi provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD”. Harry e Meghan, hanno appreso alcune fonti americane, sarebbero “estremamente turbati e scossi“, mentre la madre della duchessa, che ha 66 anni, sarebbe stata “particolarmente terrorizzata” durante le due ore di inseguimento.

Harry e Meghan inseguiti: cosa è successo

Insomma, sembra che fortunatamente Harry, Meghan e Doria Ragaland stiano bene, a parte un grandissimo spavento. Non sono ancora completamente chiare le dinamiche dell’accaduto, mentre alcune fonti interne della polizia di New York avrebbero confermato che non si è verificato alcun incidente durante il lungo e complesso inseguimento, raccontando anche come il loro intervento non abbia fatto desistere i paparazzi dal seguire la coppia.

Usciti dal teatro newyorchese, Harry e Meghan hanno trovato una dozzina di paparazzi ad attenderli, spingendoli a salire in fretta sul loro taxi. Accerchiati, sono riusciti a farsi strada, grazie anche alla scorta garantita dalle forze dell’ordine, ma i fotografi si sarebbero lanciati all’inseguimento, con moto, scooter, auto con finestrini oscurati e anche biciclette. Nelle due ore di inseguimento i paparazzi avrebbero commesso diverse effrazioni, tra semafori rossi, strade imboccate contromano e tentativi di bloccare il convoglio di Harry e Meghan, oltre a scattare foto durante la guida.

La coppia, secondo alcune fonti, alloggiava a casa di amici ai quali voleva garantire la privacy, ragione per cui non sono potuti rientrare finché non hanno distanziato gli inseguitori. Harry e Meghan, poi, con il favore della polizia, hanno cambiato veicolo in corsa, lasciando che gli inseguitori continuassero a tallonare il taxi su cui trovavano, giungendo infine in sicurezza all’abitazione dei loro amici, in sicurezza.

I video dell’inseguimento ad Harry e Meghan

#QhuboTV | El príncipe Harry y su esposa Meghan quedaron involucrados en una “persecución en vehículo casi catastrófica” que involucró a un paparazzi en Nueva York.

.

.

vídeo: pic.twitter.com/Ow2Q8RkExK — Q’hubo TV Oficial (@Qhubotvoficial) May 17, 2023

BREAKING: In a situation eerily similar to what caused Princess Diana’s death, her son, Prince Harry, wife Meghan Markle and Meghan’s mother were nearly in a ‘catastrophic accident’ as paparazzi chased the car they were in on Tuesday in New York. Details: – The incident took… pic.twitter.com/rzS3iXZRDS — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 17, 2023













