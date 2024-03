Harry e Meghan tornano in Inghilterra?/ Evento in programma a maggio, ma lei “è molto ansiosa”: il retroscena

Harry e Meghan tornano in Inghilterra? L’evento in programma a maggio

Harry e Meghan potrebbero essere ad un passo dal ritorno in Inghilterra, per un evento fissato a maggio. Il Duca di Sussex ha infatti in programma il servizio per il decimo anniversario degli Invictus Games, l’evento multisportivo internazionale per militari e donne feriti e malati, sia in servizio che veterani, e lo stesso Harry dovrebbe parlare all’evento dell’anniversario. Tuttavia, come riporta il Daily Express, sua moglie avrebbe ancora delle riserve sulla sua partecipazione e sarebbe riluttante all’idea di unirsi a lui per il ritorno nel Regno Unito.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, spesso travolti da numerose polemiche, ora vivono in California, dopo essersi trasferiti nel 2020 in seguito alla rottura con la Royal Family e alla rinuncia della carica di reali. Meghan Markle, in particolare, non visita il Regno Unito addirittura dal settembre 2022, quando partecipò al funerale della regina Elisabetta II. Harry, invece, ha partecipato da solo all’incoronazione di suo padre re Carlo III a maggio, con Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet, rimasti negli Stati Uniti.

Meghan Markle, i dubbi della Duchessa: “Ansiosa di tornare in Inghilterra“

Il ritorno dei Duchi di Sussex in Inghilterra dunque è ad un passo ma, come rivela una fonte al Daily Express, Meghan sarebbe piuttosto titubante. “Sia Harry che Meghan sono elencati come ospiti ed è stato programmato un discorso, ma c’è ancora un punto interrogativo sulla comparsa di Meghan. Il suo nome è stato scritto come TBC (da confermare)”, specifica la fonte. L’occasione sarebbe d’oro per ricucire i rapporti con la famiglia, dal momento che “Carlo e Camilla hanno ottimi rapporti con gli altri nipoti, e tutti desiderano che abbiano un legame più forte con Archie e Lily“.

Anche la coppia desidererebbe che i due figli si riavvicinino alla famiglia di Harry ma, specifica la fonte, Meghan “è molto ansiosa di tornare in Inghilterra”. La partecipazione della Duchessa all’anniversario degli Invictus Games è ancora in bilico, così come quella di Archie e Lily: “La partecipazione dei bambini è ancora in sospeso perché visiteranno il Regno Unito solo se la loro madre Meghan deciderà di partecipare“. La speranza di Harry, dunque, è che moglie e figli “si uniscano a lui in modo che tutti possano godersi il servizio e tutti possano incontrare i membri della sua famiglia“.











