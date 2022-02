Harry e Meghan verso l’addio?/ Il Principe solo al Super Bowl, e il body language…

Lei non lo sopporterebbe più! Lui, in tutta risposta, ha preferito vedere il Super Bowl con la cugina Eugenia. Tra Harry e Meghan si parla dunque di divorzio? Una delle favole moderne è forse al capolinea e non ci sarà il classico “happy end”? La Regina Elisabetta, per il suo “giubileo di platino”, riceverà un regalo decisamente gradito con il ritorno a corte del “nipote prodigo”? Tutto lascerebbe pensare di sì. Stando ai bene informati, infatti, Harry e Meghan Markle sarebbero ai ferri corti. Lei, addirittura, non sopporterebbe più il suo Principe. Lui, di tutta risposta, preferirebbe la compagnia della cugina Eugenia di York. E dire che Harry, per Meghan, aveva rinunciato a tutto, lasciando la sua Inghilterra per inseguire il “sogno americano”. I più maliziosi lo fanno intendere da tempo. Il fatto, poi, che Meghan si sia persa il Super Bowl al fianco di Harry, avallerebbe il sospetto. I Sussex pare proprio siano in crisi nonostante la loro unione sia stata benedetta dalla nascita di Archie e Lillibet. Lasciata la Corte per avere la libertà di vivere il loro amore in America, la coppia avrebbe perso il suo equilibro.

Un noto esperto di body language, esaminando gli atteggiamenti dei Sussex, conferma un rapporto non proprio paritario tra i due. Meghan, infatti, ben saprebbe come “condizionare” Harry. Stando all’uomo, la Markle “detterebbe legge”, decidendo, anche in occasione delle loro uscite pubbliche, cosa fare o meno. Interrompe Harry quando parla e, se annoiata dalla situazione, sa come indicare al marito la volontà di andarsene. Volontà che, a quanto pare non sarebbe mai da mettere in discussione. Almeno in pubblico. Si sospetta dunque che, una volta a casa, gli alterchi sarebbero dietro l’angolo. Uno scenario che in molti ipotizzavano da tempo. Harry, nonostante sia un “ribelle”, ha comunque sempre vissuto all’interno delle regole ben chiare dettate dal protocollo. Ora, da solo, in un paese straniero, con al suo fianco una donna emancipata e ambiziosa, potrebbe aver perso la sua “aplomb”. Meghan, invece, potrebbe non subire più il fascino del Principe ora che non ha più “la sua corte”. L’amore che aveva sfidato tutte le liturgie della monarchia britannica, insomma, sarebbe messo a dura prova da una distanza caratteriale notevole. Subito dopo la famosa “Megxit”, si parlava già di un piano di separazione. Un accordo avallato dalla Regina, impaziente di riabbracciare il nipote a Corte, reintegrandolo a pieno titolo in famiglia.

HARRY E MEGHAN SI DICONO ADDIO? SOLO ILLAZIONI MA…

Ovviamente solo illazioni che ora, però, potrebbero prendere una piega diversa. È possibile, infatti, che la Royal Family abbia tentato di tutelare Harry in caso di una eventuale separazione. Un accordo, forse, dettato anche dal fatto che Meghan ha chiaramente evidenziato di non voler mai più mettere piede a Londra. Non l’ha fatto per la morte di Filippo e neanche per festeggiare i 70 anni di trono della Regina. Da capire se la motivazione è dettata da un puntiglio dell’attrice o dai rapporti ormai totalmente incrinati con l’intera famiglia del marito. A prescindere, comunque, motivo di discussione all’interno della coppia. Meghan si è lasciata alle spalle da tempo la sua esperienza in Inghilterra. Tra i suoi piani non c’è forse mai stata la volontà di integrarsi all’interno della Royal family. Tanto meno di conquistare l’approvazione degli inglesi.

Si mormora, piuttosto, che, ora, vorrebbe diventare protagonista della scena politica americana. Proprio per questo, però, la sua assenza al fianco del marito in occasione del Super Bowl è sospetta. Negli USA, infatti, è un evento importantissimo. La risposta dei più maliziosi è proprio che i rapporti con Harry non sarebbero più idilliaci. Ma anche il fatto che il nobile abbia voluto incontrare la cugina potrebbe significare qualcosa di molto importante. Eugenia di York è la persona che aveva incoraggiato l’incontro tra lui e Meghan ma rappresenta anche l’unica persona che lo lega ancora alla famiglia. I rapporti con il padre e il fratello, infatti, sono tesi. Anche le manovre diplomatiche intentate da Kate non sono andate a buon fine. Eugenia, dunque, è forse una sorta di “lasciapassare” per il giovane Principe in previsione di un ritorno in pianta stabile?



