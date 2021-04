Harry e William/ La Regina Elisabetta vorrebbe tenerli distanti per il funerale di Filippo

Le distanze tra Harry e William d’Inghilterra si sono accentuate dopo l’intervista rilasciata nelle scorse settimane da Meghan Markel e suo marito a Oprah Winfrey. Nel giorno dei funerali del principe Filippo, che si terranno nella St George Chapel di Windsor, i due fratelli saranno a debita distanza. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, William ed Harry non si troveranno mai l’uno di fianco all’altro. Questo per motivi organizzativi, legati soprattutto alle rigide regole anti-Covid, che oltretutto limiteranno l’ingresso ad un numero massimo di trenta persone. Gli addetti alla sicurezza, dunque, saranno molto attenti e precisi nel far sì che il protocollo venga rispettato. Difficile immaginare un contatto tra Harry e William, ma molto dipenderà anche dal desiderio dei due fratelli di cercare una sorta di riappacificazione.

Harry e William d’Inghilterra, la richiesta della Regina Elisabetta

Sarebbe la stessa Regina Elisabetta a pretendere che i due fratelli siano tenuti a debita distanza. “Le sistemazioni sono concordate e riflettono i desideri di sua maestà” ha rivelato un portavoce di Buckingham Palace ai media. Nello specifico, Harry e William faranno parte della cerchia ristretta dei nove familiari che a file seguiranno la Land Rover con il feretro del principe Filippo. Ricordiamo che Harry vivrà da solo questa giornata intensa, senza la sua Meghan Markle che dovrebbe seguire la funzione in diretta streaming dagli USA. L’ex attrice non prenderà parte alla cerimonia dal vivo, secondo ricostruzioni ufficiali per non mettere a rischio la gravidanza. Stando ad altre versioni, invece, non prenderà parte alla cerimonia per via delle polemiche dopo la discussa intervista.

