Harry: “Ho materiale per un 2° libro”/ “Papà? Successe cose che non si devono sapere”

Il principe Harry “minaccia” di pubblicare un altro libro biografico. Dopo il terremoto provocato da Spare, la sua prima biografia uscita negli scorsi giorni, e capace di vendere 400mila copie solo il primo giorno, il figlio di Lady Diana e di Re Carlo III sarebbe pronto ad un altro libro scandalo per la famiglia reale inglese. A svelarlo è stato lo stesso, intervistato nelle scorse ore dal tabloid britannico Daily Telegraph, e chiacchierata in cui, come sottolineato dai colleghi di Leggo, lo stesso Harry ha rincarato la dose, sottolineando la possibilità di rendere pubblici ulteriori scandali. «C’è materiale per scrivere un secondo libro», ha confessato il fratello di Wiliam senza troppi giri di parole al collega Bryony Gordon, per poi specificare: «La prima bozza era diversa. Aveva 800 pagine e adesso è sotto le 400. Potrebbero essere due libri, per dire. E la cosa difficile è stata togliere cose».

Harry e Meghan, lite furiosa a Montecito: "Intervenuta la polizia"/ "Lei sta progettando il divorzio"

Quindi ha aggiunto: «Ci sono cose successe tra me e mio padre che semplicemente non voglio che il mondo sappia. Perché penso non mi perdonerebbero mai». Quella di Harry è stata quasi una mossa benevola quindi nei confronti della famiglia, e a riguardo il Principe specifica che ha preferito non pubblicare altre rivelazioni stoccanti «per salvarli da loro stessi. E lo so – aggiunge – che molti mi crocifiggeranno per quel che dico. Ma tutto questo non l’ho fatto per affossare la monarchia, ma per salvarli», aggiungendo poi i timori nei confronti di uno dei figli di William: «Almeno uno di loro sarà anche lui uno spare, un cadetto».

Harry, ultimo viaggio dalla Regina Elisabetta/ "Escluso dal volo con famiglia reale"

HARRY: “WILLIAM VOLEVA PARLARE DI MAMMA QUANDO ERAVAMO GIOVANI”

E soffermandosi proprio sul fratello, prima amatissimo ma ora in qualche modo ‘odiato, Harry specifica: «Lui William voleva parlare (del trauma della morte di Diana) quando eravamo giovani… io non volevo». Poi negli anni «ho iniziato ad andare un po’ fuori dai binari e a far ricorso ad alcohol e droghe e lui si è chiuso completamente».

Harry, nel corso della chiacchierata con il Telegraph, ha quindi raccontato come è stato scrivere Spare: «E’ stato catartico decisamente, ed è stato doloroso in certi momenti. Mi ha aperto gli occhi». Il Principe ha concluso spiegando di sperare di poter ricongiungersi con la sua famiglia, per poi aggiungere che prima dell’arrivo di Meghan: «Non mi ero mai reso conto di quanto fossi infelice. Non mi permettevo di pensarlo ecco».

Harry e le droghe, dopo la confessione choc a rischio visto Usa?/ I possibili scenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA