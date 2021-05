Harry “Meghan voleva uccidersi”/ “Come mia madre gli ultimi giorni: ho temuto che…”

Ulteriore sale su una ferita da tempo aperta e che probabilmente farà ancora più male: le rivelazioni recenti fatte da Harry, duca di Sussex e consorte di Meghan Markle, sono destinate ancora una volta non solo a far discutere ma pure ad allargare ancora di più il solco con la Famiglia Reale. A far scoppiare infatti l’ennesima grana per la povera Regina Elisabetta è l’uscita, anticipata da un forte battage mediatico e da un trailer d’impatto, di “The Me You Can’t See”, docuserie nuova di zecca creata da Oprah Winfrey per Apple Tv+ e che assieme proprio a Harry rischia di peggiorare ancora i rapporti tra il fratello di William e la famiglia che oramai si è lasciato alle spalle.

E quelle pronunciate dal 36enne sono parole durissime che riguardano non solo la sua compagna ma anche la sua infanzia: infatti nel corso dell’intervista il secondogenito di Lady Diana, con una dichiarazione choc, ha ammesso di aver temuto di rivedere nella sua Meghan il drammatico destino che era toccato alla mamma. “Mia moglie, quando era incinta, ha pensato di togliersi la vita” ha detto il diretto interessato, tracciando un parallelismo da brividi con la compianta Diana Spencer nel passaggio in cui spiega che “il suo stato mi ricordava quello di mia madre negli ultimi giorni di vita (…) La storia si stava ripetendo…” per poi aggiungere che per lui è stato choccante anche il solo pensiero di poter perdere un’altra donna nella mia vita “per colpa dello stesso business”.

HARRY CHOC A OPRAH WINFREY: “MEGHAN COME LADY D: HO AVUTO PAURA CHE…”

Ma non è finita qui perché le bordate vere verso la Royal Family devono ancora arrivare. Infatti il Duca del Sussex la accusa apertamente non solo per i tanti silenzi ma anche di averlo totalmente abbandonato quando ha provato a chiedere aiuto. “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana” ha raccontato a proposito del crollo avuto a causa della morte di Lady D, spiegando che quello è stato il suo modo di combattere e anche nascondere il dolore. La stessa solitudine e senso di oppressione Harry le avrebbe provate dopo aver conosciuto la Markle, inseguita e quasi perseguitata da quei paparazzi che forse sono responsabili secondo alcuni della morte di sua madre. Tanto è vero che la Famiglia Reale avrebbe impedito poi alla coppia di lasciare Londra, decisione che a detta del fratello di William alla fine si è rivelata la sua salvezza e anche una liberazione.

Esasperata da quella situazione, Meghan avrebbe pensato anche al suicidio: “Non dovrebbe essere necessario arrivare a quello” ha detto a tal proposito Harry, lamentando anche il fatto che la famiglia non abbia dato nessun sostegno nemmeno alla sua consorte quando stava male. Per fortuna, a suo dire, quello che rischiava di diventare un ciclo che si ripeteva è stato poi spezzato dalla volontà della coppia di recidere quel cordone ombelicale e di partire alla volta degli Stati Uniti. Insomma, il 36enne oramai non fa sconti a nessuno e sa bene contro chi puntare il dito: anzi solo l’incontro con Meghan pare averlo salvato da una brutta fine e, grazie anche alla terapia a cui si è sottoposto, ora sta meglio. E conclude sibillino: “non riusciranno a farmi stare in silenzio, bullizzandomi…”.





