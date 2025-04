E’ stato ufficializzato in parte il cast per la serie tv di Harry Potter, l’atteso nuovo lavoro della casa di produzione dei record HBO, già produttrice di show di fama mondiale come ad esempio il Trono di Spade, Euphoria e molti altri. La notizia è stata accompagnata da polemiche per via del fatto che il ruolo di Piton, il maestro “oscuro” del castello di Hogwarts, che ha sempre dovuto nascondere il suo reale personaggio per proteggere il maghetto occhialuto con la cicatrice sulla fronte, sia interpretato da un attore nero.

Fedez e Clara, nuova coppia? Al ristorante e in discoteca insieme/ Ma lei è fidanzata con Jacopo Neri...

Chi ben conosce e ama la saga di Harry Potter, sa benissimo che Piton è appunto caucasico ma evidentemente i produttori hanno pensato di rivedere in parte il copione e al momento tale scelta sembra aver creato un po’ di malumore fra i fan del mago. Un po’ come accaduto per la recente trasposizione in live action di Biancaneve, giudicata troppo politcally correct, sono moltissimi coloro che stanno esternando le proprie rimostranze nei confronti del cast della nuova serie tv di Harry Potter, non condividendo le scelte dei produttori. Il riferimento è a Paapa Essiedu, l’attore originario del Ghana che vestierà i panni di Severus Piton, uno dei protagonisti della saga scritta da quel genio di J.K. Rowling.

Sarah Toscano, il retroscena su Amici/ Cosa prevede il regolamento sull'uso del telefono

CAST SERIE TV HARRY POTTER: ESSIEDU UNA SCELTA WOKE? FORSE NO…

Per molti si tratta di una scelta giusta, al di là della trama storica, per altri invece un ennesimo caso di “cultura woke”. Eppure la decisione di Hbo di puntare su Essiedu sembrerebbe avere davvero poco a che fare con il woke e il politically correct (come invece abbiamo visto negli ultimi anni in molti altri prodotti per cinema e tv), bensì a delle ragioni artistiche e narrativa. In tutto ciò fa rumore il silenzio della sopracitata Rowling, che al momento non si è espressa sulla questione e che più volte in passato è stata accusata dal popolo LGBT di essere razzista e omofoba.

Amici 24 e montepremi vincitore, spoiler dei ballerini: "Ecco cosa faremmo coi soldi"/ Quanto si vince

In attesa di capire cosa dirà la scrittrice, non è da escludere che il cast di Harry Potter possa riservare altre sorprese, come ad esempio un Black Sirius Black, il famoso zio di Harry Potter rinchiuso ingiustamente nella prigione di Azkaban. Staremo a vedere quello che succederà, certo è che la saga del maghetto e di tutte le vicende del castello di Hogwarts, continua ad attirare l’interesse di milioni di fan in tutto il mondo, nonostante siano passati quasi 30 anni dalla pubblicazione del primo libro.

CAST SERIE TV HARRY POTTER: ECCO I NOMI FINO AD ORA ANNUNCIATI

Ma quali saranno gli altri componenti del cast? Uno dei ruoli più attesi era quello di Albus Silente, il mago con la lunga barba bianca, preside della scuola e da sempre al fianco di Harry, che sarà interpretato da John Lithgow. Minerva McGranitt sarà invece interpretata da Janet McTeer, attrice di lunga data, mentre Nick Frost sarà il gigante buono Hagrid, amico di Harry, Hermione e Ron Wisley. C’è da dire che l’ufficialità del cast non ha colto di sorpresa i fan, visto che le indiscrezioni circolavano ormai da settimane, e sono state confermate proprio in queste ore.

Resta ovviamente da capire quale sarà l’attore che interpreterà il ruolo del protagonista assoluto, e ci riferiamo ad Harry Potter, e in questo caso i casting sono stati aperti lo scorso autunno. C’è il rischio di scontentare qualcuno, come accade sempre in questi casi, ma la serie che sarà trasmessa su Hbo (quindi esclusiva di Sky), si preannuncia un lavoro molto interessante, un progetto davvero ambizioso che ovviamente non si potrà fallire. Il debutto è atteso l’anno prossimo, 2026, e dovrebbe essere trasmessa in contemporanea sia negli Stati Uniti quanto in Italia, così come avvenuto per altri lavori della casa produttrice. Obiettivo, incontrare nuovi fan che possano farsi attrarre dal magico mondo di Harry Potter: ci riuscirà? Noi siamo sicuri di sì.