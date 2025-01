Harry Potter e gli attori morti negli ultimi anni: addio a diversi protagonisti

Negli ultimi anni sono diversi i volti di Harry Potter che purtroppo hanno perso la vita, lasciando un vuoto non solo tra i compagni con i quali hanno condiviso il set, ma anche al pubblico che ha amato la celebre saga del mago interpretato da Daniel Radcliffe su geniale idea di J.K. Rowling. Tra gli attori morti negli ultimi anni troviamo il preside della scuola di Hogwarts Albus Silente, interpretato da Richard Harris è morto il 25 ottobre 2002 all’età di 72 anni a causa di un linfoma di Hodgkin, due settimane e mezzo prima della première americana della seconda pellicola di Harry Potter, tra gli artisti scomparsi troviamo anche Michael Gambon, che è venuto a mancare il 27 settembre 2023 a 82 anni, mentre era ricoverato in ospedale per una polmonite.

A 72 anni ci ha salutato anche l’attore britannico Robbie Colman, che nella saga di Harry Potter ha interpretato Rubeus Hagrid, mezzogigante guardiacaccia e custode delle Chiavi e dei Luoghi della scuola di Hogwarts, altro personaggio entrato nel cuore del pubblico. E’ morto anche Dave Legeno, il lupo mannaro schierato con il signore oscuro Lord Voldemort e con i Mangiamorte

Attori scomparsi di Harry Potter: scomparsi anche Maggie Smith e Robert Knox

Purtroppo la lista degli attori di Harry Potter venuti a mancare negli ultimi anni non si è esaurita, visto che tra gli artisti della saga ideata dalla Rowling è scomparsa anche Maggie Smith, attrice premiatissima. Minerva McGranitt ha preso parte a tutti i film di “Harry Potter”, l’attrice se n’è andata di recente, più precisamente il 27 settembre 2024 a Londra, all’età di 89 anni. Morte precoce quella di Robert Knox, Marcus Belby nel sesto film della saga e avrebbe dovuto far parte anche del cast del settimo Harry Potter. A soli 18 anni è stato ucciso da una coltellata mentre difendeva il suo fratello minore in quel di Londra.

Tra gli attori apprezzati in Harry Potter è morto anche Peter Cartwright, che ha interpretato Elphias Doge, mago britannico giurista del Ministero della Magia nella saga capace di segnare un’epoca e che stasera tornerà in onda con il primo storico film. Un altro amato attore di Harry Potter venuto a mancare è Alan Rickman, nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling ha vestito i panni di uno dei personaggi più particolari della saga: il professor Severus Piton, nell’agosto del 2015 Rickman ha subito un attacco ischemico ed è morto nel 2016 a causa di un tumore al pancreas. Helen McCrory è un’altra attrice venuta a mancare, nella saga di “Harry Potter” ha vestito i panni della maga Narcissa Malfoy, anche se inizialmente era stata scelta per il ruolo di Bellatrix Lestrange. Roger Lloyd Pack, conosciuto al pubblico inglese per i suoi ruoli nelle sitcom della BBC “Only Fools and Horses” e “The Vicar of Dibley”, in “Harry Potter” ha interpretato Barty Crouch Sr, capo del Dipartimento di Applicazione delle Leggi Magiche al Ministero della Magia.