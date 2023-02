Harry Potter e i doni della morte parte 1/ Film su Italia 1, oggi Giovedì 23 febbraio

Harry Potter e i doni della morte parte 1, film di Italia 1 diretto da David Yates

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede per la prima serata di Giovedì 23 febbraio alle ore 21:20 la messa in onda del film del genere fantasy-avventura Harry Potter e i doni della morte parte 1. La pellicola è stata realizzata nel 2010 grazie ad una co-produzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti d’America con la distribuzione gestita in Italia dalla Warner Bros Italia. Il film è basato sulla prima parte dell’omonimo romanzo di J.K. Rowling e la regia è stata firmata da David Yates, già alla regia dei due precedenti episodi.

La sceneggiatura è affidata a Steve Kloves e le musiche della colonna sonora sono di Alexandre Desplat, che si occuperà anche delle musiche della seconda parte. Il cast di Harry Potter e i doni della morte parte 1 vede la partecipazione di attori diventati celebri proprio grazie alla saga tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson, Helena Bonham, Rupert Grint, Michael Gambon, Tom Felton, Alan Rickman e Ralph Fiennes. Il film ha ricevuto nel 2011 due candidature ai premi Oscar come Migliori effetti speciali e Migliore scenografia e due candidature ai premi BAFTA per Miglior trucco e Migliori effetti speciali. Il film Harry Potter e i doni della morte parte 1 con un totale di oltre 900 milioni di dollari diventa il terzo film della saga per incasso.

Harry Potter e i doni della morte parte 1, la trama del film

Dopo la scomparsa di Albus Silente, Harry Potter è in fuga dopo che la scuola di Hogwarts e il Ministero della Magia sono controllati dal potente Voldemort. Harry Potter è l’unico ostacolo che separa Voldemort dalla vittoria finale e per questo tutti i membri dell’Ordine della Fenice decidono di proteggere e scortare il mago per riportarlo verso la casa della famiglia Weasley, sperando che lì possa essere al sicuro. Voldemort tende però un’imboscata al gruppo provocando la morte di un membro dell’Ordine e di Edvige.

Una volta arrivato a casa scopre che Silente ha lasciato in eredità a lui e i suoi due più importanti amici Ron ed Hermione, degli oggetti magici che possono aiutarli a sconfiggere il potente Voldemort. Il trio di amici cerca di portare a termine il lavoro di Silente e mentre è alla caccia di strani oggetti ed esseri viventi nei quali Voldemort ha nascosto una parte della sua anima per poter essere immortale nei secoli, anche quest’ultimo si dà da fare e si mette alla ricerca di una leggendaria bacchetta magica che potrebbe essere l’unica in grado di consentirgli di uccidere il giovane mago. Le forze del bene e del male si stanno nuovamente organizzando per quella che sarà una terribile battaglia finale.

