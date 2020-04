Harry Potter e i doni della morte parte 1/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e i doni della morte parte 1 va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 6 aprile alle ore 21:25. La pellicola è stata realizzata nel 2010 dalla Warner Bros Pictures collaborazione con la Heyday Films con la regia che invece è stata affidata a David Yates. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. K. Rowling, la sceneggiatura è frutto del lavoro di Steve Kloves, le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Alexandre Desplat mentre la scenografia è stata ideata è realizzata da Stuart Craig. Si tratta nel settimo capitolo della saga cinematografica dedicata al personaggio di Harry Potter è in larga parte vede confermato il cast con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane e Ralph Fiennes.

Harry Potter e i doni della morte parte 1, la trama del film

Ecco la trama di Harry Potter e i doni della morte parte 1. La situazione è davvero disperata dopo la morte di Albus Silente, così Harry Potter e i suoi amici sono costretti a scappare per cercare di sfuggire ai tentativi di uccisione messi in atto da Voldemort il quale ormai ha il completo controllo non solo sulla scuola di Hogwarts ma anche e soprattutto sul ministero della magia. Il mondo sembra ormai arrivato alla fine o quantomeno sembra che il bene stia per scomparire per sempre. L’ultima speranza è infatti rappresentata da Harry Potter il quale viene scortato dagli ultimi componenti dell’ordine della Fenice in maniera tale da poter preservarlo rispetto ai tentativi di omicidio messi in atto da Voldemort. Harry Potter sarà, quindi, oggetto di una pericolosa è drammatica imboscata nella quale perderanno la vita anche alcuni suoi conoscenti e soprattutto un altro membro dell’ordine della Fenice. Tuttavia, riuscirà ad arrivare a destinazione come previsto e insieme ai suoi due amici inseparabili, ossia Hermione e Ron, vengono a sapere che Abus Silente ha lasciato loro alcuni oggetti che potrebbero essere molto importanti soprattutto per dare la caccia agli Horcrux ossia gli oggetti in cui, il potente Voldemort, ha nascosto alcuni frammenti della sua anima. Al momento sembra essere questa l’unica strategia per poter sconfiggere il potente signore del male il quale, dal proprio canto dopo aver preso atto di come la sua bacchetta magica non gli permetta di uccidere il suo nemico cruciale Harry Potter, si mette alla ricerca della più potente bacchetta mai esistita ossia quella di Sambuco. Insomma sia Harry Potter che Voldemort si apprestano a quello scontro finale dal quale dipenderà il destino del mondo non solo per quanto riguarda quello magico, ma anche e soprattutto quello reale.

Video, il trailer di Harry Potter e i doni della morte parte 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA