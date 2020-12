HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE PARTE 1/ Su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Noto anche con il titolo originale in lingua inglese di Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica. La pellicola ha conquistato un incasso globale in grado di sfiorare il miliardo di dollari, dei quali 7,5 milioni di euro solo nel primo week-end in Italia. Ha ricevuto due nomination ai Premi Oscar per i migliori effetti speciali e scenografia e due candidature ai Premi BAFTA, oltre ad aver conseguito il premio di Miglior fantasy ai Saturn Awards.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 su Italia1

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 va in onda oggi, martedì 22 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta della prima parte dell'ultimo capitolo della lunga saga di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K. Rowling. La pellicola cinematografica risale al 2010 ed è stata realizzata tra Stati Uniti e Regno Unito, oltre ad essere appartenente ai generi fantasy e avventura. La sceneggiatura è stata scritta da Steve Kloves, con la produzione di Warner Bros. Pictures e Heyday Films, il montaggio di Mark Day e le musiche di Alexandre Desplat. La regia è stata curata dal britannico David Yates, diventato noto anche grazie ai precedenti Harry Potter e l'Ordine della Fenice ed Harry Potter e il principe mezzosangue, oltre che per la saga degli Animali Fantastici. Anche in questo caso, il protagonista è l'attore inglese Daniel Radcliffe, che ha vinto un premio per il miglior cast agli MTV Movie Awards per Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 e un People Choice Award. Viene affiancato da Rupert Grint, a sua volta diventato noto grazie alla lunga saga di Harry Potter. C'è anche Emma Watson, vincitrice del prestigioso premio BAFTA nel 2014 come miglior artista inglese dell'anno. Il cast comprende anche Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Richard Griffiths e John Hurt.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, la trama del film

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 si apre con Harry Potter che deve proteggere il mondo della magia da Lord Voldemort e dai suoi Mangiamorte. Tuttavia, la situazione precipita quando l’intera scuola di Hogwarts viene conquistata dal temibile personaggio. Dopo la morte di Arbus Silente, le forze oscure hanno letteralmente preso il suo posto e Potter e i suoi amici non sanno come risolvere la situazione. Tuttavia, è proprio il testamento di Silente a rinfrancare Harry, Ron ed Hermione, che hanno ricevuto come eredità un accessorio essenziale per continuare a combattere contro lo storico loro nemico. La battaglia sta per iniziare e tutti sono alla disperata ricerca di un insieme di oggetti magici per sfruttarli a loro vantaggio.

Video, il trailer del film “Harry Potter e i Doni della Morte”





