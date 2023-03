Harry Potter e i Doni della Morte: parte 2/ Il film fantasy oggi 2 marzo su Italia 1

Harry Potter e i doni della morte: parte 2, l’ultimo capitolo della celebre saga fantasy su Italia 1

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 2 andrà in onda in prima serata oggi giovedì 2 marzo alle ore 21:20 su Italia 1. Il film è la seconda parte dell’ultimo adattamento cinematografico della celebre saga fantasy Harry Potter. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 nel Regno Unito e negli Stati uniti d’America dalla Warner Bros. Pictures, che si è occupata anche della sua distribuzione, mentre la regia è di David Yates. Il film Harry Potter ha una durata di 130 minuti ed è tra i film che hanno registrato il maggiore incasso nell’intera storia del cinema.

Jena Malone choc: "Violentata da un collega durante Hunger Games"/ "Ho dovuto…"

Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice britannica J. K. Rowling, mentre la sceneggiatura è stata adattata da Steve Kloves. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato ad Edoardo Serra con il montaggio di Mark Day, mentre le musiche della colonna sonora sono di Alexandre Desplat. Nel cast sono presenti, tra gli altri, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Alan Rickman e Michael Gambon.

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 marzo: Lello Valsano, arriva la sentenza...

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 2, la trama del film

In Harry Potter e i Doni della Morte – parte 2 la situazione per Harry Potter e i suoi amici sembra essere drammatica, perché Voldemort è riuscito a portare a segno il suo diabolico piano per appropriarsi della leggendaria bacchetta di Sambuco, che secondo la tradizione è l’unica che permetterebbe al Signore del Male di uccidere il suo rivale Harry Potter. Quest’ultimo è costantemente alla ricerca degli Horcrux, ossia gli oggetti nei quali Voldemort ha imprigionato tanti pezzetti della sua anima. Per riuscire a ottenere dei risultati significativi, Harry Potter deve trovare man mano degli alleati, come il folletto Unci-Unci e il venditore di bacchette magiche Olivander.

Gene Gnocchi è diventato nonno/ "Vorrei insegnargli a far ridere e giocare a calcio"

Le vicende si fanno via via sempre più complicate, ma Harry Potter ha dalla sua parte la forza dei suoi amici e la possibilità di sfruttare una potenza che lui stesso non conosce bene. Intanto, nella scuola di Hogwarts ci sono diversi cambiamenti: Severus Piton è infatti diventato preside, e si vede contrastato dalla professoressa Minerva McGranitt, che cerca di difendere Harry Potter durante un duello con lo stesso Piton. Proprio qui ha inizio la battaglia finale, che vede da una parte le forze del male, capitanate da Voldemort, e dall’altra quelle del bene, composte dagli studenti di Hogwarts e dall’Ordine della Fenice. Naturalmente, il punto più significativo della battaglia sarà quello del duello finale tra Harry Potter e il Signore Oscuro. Il giovane mago è pronto a sacrificare la sua stessa vita per salvare il mondo dalle forze Oscure.











© RIPRODUZIONE RISERVATA