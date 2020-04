Harry Potter e i doni della morte Parte 2/ Su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e i doni della morte Parte 2 va in onda oggi, martedì 7 aprile 2020, a partire dalle 21.25 su Italia 1. La pellicola è stata diretta da David Yates, regista britannico a cui è stata affidata la regia degli ultimi quattro film della saga di Harry Potter. Daniel Radcliff, Rupert Grint e Emma Watson tornano rispettivamente a vestire i panni di Harry Potter, Ron Wisley e Hermione Granger. Quest’ultima, dopo il grande successo riscosso da giovanissima grazie alla saga cinematografica che vede protagonista il maghetto più amato al mondo, ha preso parte a tanti altri film di spessore come la Bella e la Bestia, Piccole donne e The Circle. Daniel Radcliff, invece, nel 2020 sarà protagonista del film Escape from Pretoria, diretto da Francis Annan.

Harry Potter e i doni della morte Parte 2, la trama del film

Ecco la trama di Harry Potter e i doni della morte Parte 2. Voldemort è riuscito ad impadronirsi della Bacchetta di Sambuco mentre nel frattempo Harry cerca disperatamente di trovare gli Horcrux in cui Voldemort ha racchiuso la sua anima pur di sopravvivere in eterno. Harry sa che il quarto Horcrux si trova a Gringott, la banca magica che custodisce il denaro dei maghi di tutto il mondo. Ma per poter accedere a Gringott, sorvegliata dagli scaltri folletti, ha bisogno dell’aiuto dei suoi amici Ron e Hermione. Riesce a convincerli ed assieme, con l’aiuto di Unci Unci, accedono alla camera blindata della Gringott. Al suo interno, Harry scova subito il quarto Horcrux che assume le sembianze della coppa dei Tassorosso. I tre vengono però traditi da Unci Unci che avvisa le guardie delle banca. Tuttavia Harry, Ron e Hermione riescono a scappare grazie all’aiuto del drago guardia della Gringott. Durante la fuga Harry ha delle visioni in cui riesce a percepire il Signore Oscuro infuriarsi con la vigilanza della Gringott. Inoltre scopre che il quinto Horcrux è probabilmente legato alle sorti della casa dei Corvonero. I tre devono quindi fare ritorno ad Hogwarts.

Video, il trailer di Harry Potter e i doni della morte Parte 2

