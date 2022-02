Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I, film di Italia 1 diretto da David Yates

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I va in onda oggi, 24 febbraio, alle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato in tutto il mondo durante l’anno 210 e appartiene ai generi fantastico e avventura. Il regista di questo film risulta essere David Yates mentre la sceneggiatura è stata scritta da Steve Kloves.

All’interno del cast del film ci sono molti attori famosi e di calibro internazionale come Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Helen McRory, Brendan Gleeson, John Hurt, Rhys Ifans, Alan Rickman e Bill Nighy. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Alexandre Desplat mentre la fotografia è stata curata da Eduardo Serra.

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I, la trama del film: un simbolo di speranza

In Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I il protagonista Harry Potter, grazie ai poteri acquisiti nel corso della sua carriera scolastica a Hogwarts e alle sue abilità innate, viene visto come il principale eroe e simbolo di speranza per fermare l’armata di Lord Voldemort, signore oscuro e dei suoi Mangiamorte. Nel frattempo, Lord Voldemort sta pianificando il suo ritorno in grande stile a Villa Malfoy, dove progetta e cospira insieme ai suoi scagnozzi sul da farsi.

Difatti, colui che non può essere nominato, decide di voler uccidere Harry Potter una volta per tutte, così da avere il dominio totale su Hogwarts e sul mondo dei babbani. Per questa ragione, i membri dell’Ordine della Fenice, decidono di prendere delle precauzioni e proteggere Harry. Il ragazzo non può essere lasciato da solo, in quanto Voldemort e i suoi accoliti potrebbero attaccare da un momento all’altro. Così Harry viene trasportato in un luogo sicuro, lontano da eventuali pericoli. Tuttavia, lo scontro è solo rimandato, in quanto il bene e il male prima o poi dovranno affrontarsi per decretare chi sarà il vincitore. Riuscirà Harry a scoprire la verità su come battere Lord Voldemort ed eliminare una volta per tutte l’Oscuro Signore? O soccomberà e non riuscirà a salvare i suoi amici? Harry, con l’aiuto dei personaggi che lo hanno sempre accompagnato, troverà una soluzione!

Il video del trailer “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I”





