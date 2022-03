Harry Potter e i doni della morte: parte II/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e i doni della morte: parte II, film di Italia 1 diretto da David Yates

Harry Potter e i doni della morte: parte II va in onda oggi, 3 marzo, alle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici fantastico e avventura e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2011.

Il regista di questo film risulta essere David Yates mentre la sceneggiatura è stata scritta da Steve Kloves. All’interno di questo film sono presenti diversi attori famosi di Hollywood come Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Alan Rickman, Michael Gambon, Helen McRory, Tom Felton, Jason Isaacs, Robbie Coltraine e Evanna Lynch. Le musiche di questo film sono state realizzate da Alexandre Desplat mentre la fotografia è stata curata da Eduardo Serra.

Harry Potter e i doni della morte: parte II, la trama del film: dopo tanto tempo…

In Harry Potter e i doni della morte: parte II finalmente, dopo tanto tempo e tanto mistero, è arrivato il momento della verità per Harry Potter. Il mago prescelto da tempo aspettava questo scontro contro colui che non può essere nominato, il malvagio Lord Voldemort. Ormai, il signore oscuro si è rivelato e accompagnato dai suoi fedeli mangiamorte, vuole dominare l’intero mondo, sia quello dei maghi che quello dei babbani. Tuttavia, Harry sa che non può sconfiggerlo direttamente.

Lord Voldemort è ancora troppo potente per essere affrontato in uno scontro diretto, qualsiasi tentativo da parte di Harry verrebbe subito eliminato e lui verrebbe spazzato via per sempre. Per questa ragione, il giovane mago, ormai cresciuto e ricco di inventiva, decide di andare alla ricerca dei diversi Horcrux.

Questi ultimi sono degli elementi che conferiscono immortalità a Lord Voldemort. Tuttavia, qualora dovessero essere distrutti, il signore oscuro potrebbe finalmente morire e Harry Potter potrebbe salvare il mondo. Ma sarà davvero così semplice trovare gli Horcrux? Harry dovrà affrontare diverse sfide prima di trovarsi faccia a faccia con il suo acerrimo nemico.

Il video del trailer “Harry Potter e i doni della morte: parte II”





