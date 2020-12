Harry Potter e i doni della morte – Parte II/ Video, su Italia 1 il film col maghetto

Harry Potter e i doni della morte – Parte II andrà in onda alle 21.20 nella prima serata di Canale 5 del 26 dicembre e rappresenta l’ultimo capitolo della famosa saga letteraria e cinematografica di Harry Potter. Diretto da David Yates nel 2011 è la seconda parte dell’adattamento dell’ultimo romanzo di J. K. Rowling e riporta sullo schermo il cast dei precedenti capitoli. Tra gli attori principali si trovano Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Alan Rickman, Tom Felton, Michael Gambon, Bonnie Wright, Jason Isaacs e tanti altri nomi del panorama recitativo inglese.

Harry Potter e i doni della morte – Parte II, la trama del film

La pellicola Harry Potter e i doni della morte – Parte II riprende da dove si era conclusa la prima, con Voldemort che profanando la tomba di Silente è riuscito ad impossessarsi della Bacchetta di Sambuco. Harry Potter è invece sempre alla ricerca degli Horcrux, oggetti in cui Voldemort ha intrappolato la sua anima e riprende la sua missione dopo la morte dell’amato elfo Dobby. Le vicende riprendono allora da Villa Conchiglia, casa di Bill Weasley e Fleur Delacour dove il trio composto da Harry, Ron ed Hermione decide di andare nella camera blindata della Gringott per scoprire cosa è nascosto in quella di Bellatrix Lestrange.

Il gruppo è infatti convinto, anche per via dei racconti del folletto Unci-Unci che al suo interno vi sia un horcrux e promettendo la spada di Grifondoro in cambio del suo aiuto si preparano per far irruzione in una delle banche più sicure del mondo magico. Riuscirà Harry a distruggere tutti gli Horcrux e sconfiggere Voldermort? Come finirà l’ultimo epico capitolo della saga?

Video, il trailer del film Harry Potter e i doni della morte – Parte II





© RIPRODUZIONE RISERVATA