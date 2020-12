Harry Potter e il bacio con Hermione/ Emma Watson: “È stato difficile e noioso!”

Tutti i fan di Harry Potter saranno sicuramente rimasti a bocca aperta di fronte alla scena del bacio tra i mago protagonista e la sua migliore amica, Hermione. In realtà la scena non è reale ma frutto di una visione di Ron, ormai innamorato di Hermione, ma è chiaro che per essere andata in onda, i due attori hanno dovuto realmente scambiarsi un bacio che, a quanto pare, è stato traumatico. Questo perché, prima che attori, Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint sono soprattutto grandi amici. E dare un bacio d’amore a una persona che consideri tua sorella o fratello è chiaro che è piuttosto strano oltre che complicato.

Il sito britannico Metro.UK ha riportato quelle che sono state le dichiarazioni della Watson in merito ai baci: “È stato difficile, ovviamente, mettere da parte la nostra storia personale perché siamo cresciuti insieme, ma penso che non si offendano se dico che dopo averlo fatto una, quattro o cinque volte, è diventato abbastanza noioso.” ha ammesso l’attrice.

Daniel Radcliffe dice la sua sul bacio ad Hermione in Harry Potter

Emma Watson ha poi aggiunto: “Il bacio con Dan (Harry) è parte della visione di Ron di una delle cose peggiori che potrebbe immaginare, quindi doveva essere appassionato. Ero mezza nuda e coperta di pittura, quindi è stato abbastanza stravagante.” Anche Daniel Radcliffe ha detto la sua sui baci. Come riporta DailyMail, l’attore ha ammesso: “È stato incredibile, non me l’aspettavo. Ho sempre pensato che sarebbe stato una sorta di momento sensuale ma leggero e improvvisamente mi sono ritrovato in questo bacio molto energico. Lei è stata un po’ selvaggia, certo, è stata fantastica. Non mi sto lamentando, ci sarebbero migliaia di uomini che si taglierebbe un arto per essere al mio posto.” ha concluso.



