Harry Potter e il calice di fuoco, film su Italia 1 diretto da Mike Newell

Giovedì 6 febbraio 2025, la programmazione televisiva della prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, prevede la messa in onda di Harry Potter e il calice di fuoco. Si tratta del quarto film della saga di Harry Potter, con una collaborazione di produzione tra Stati Unite e Gran Bretagna. La pellicola è uscita nel 2005 ed è catalogata come genere fantasy. Regista è il britannico Mike Newell diventato molto conosciuto per il cult gangster Donnie Brasco, con Johnny Depp e Al Pacino, e per Mona Lisa smile, con Julia Roberts. I film precedenti della saga sono stati invece diretti da Chris Columbus (i primi due) e Alfonso Cuarón (il terzo). Le musiche sono a cura dello scozzese Patrick Doyle.

Il cast comprende gli attori dei primi capitoli, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, a cui si aggiungono Robert Pattinson e il fenomenale Ralph Fiennes, nei panni di Lord Voldemort.

Daniel Jacob Radcliffe è universalmente riconosciuto dal pubblico come Harry Potter, infatti partecipa e viene scelto giovanissimo ai provini per il ruolo che non abbandonerà più. Interpreta con successo il maghetto per tutti i lungometraggi della saga, per ben otto pellicole.

La trama del film Harry Potter e il calice di fuoco: una premonizione e il palesarsi di Lord Voldemort

In Harry Potter e il calice di fuoco, Harry ha una visione in cui assiste a un incontro tra Voldemort, Peter Minus e un uomo sconosciuto, con l’obiettivo di catturarlo. Dopo essere stato invitato alla Tana, Harry conosce Cedric Diggory e suo padre e, insieme alla famiglia Weasley, prende parte alla finale di Coppa del Mondo di Quidditch, prima di essere sorpresi da un attacco di Mangiamorte, con la comparsa del Marchio Nero in cielo.

Il quarto anno ad Hogwarts si apre con la visita di due scuole di magia europee, Durmstrang e Beauxbatons, ospitati per lo svolgimento del famoso Torneo Tremaghi. Nonostante le regole del torneo prevedano solo studenti maggiorenni, il nome di Harry Potter vierne sorteggiato insieme a quello degli altri tre campioni (Cedric, Fleur Delacour per i francesi e Viktor Krum per i bulgari) e il maghetto è costretto ad affrontare le tre pericolose prove del torneo, superate soprattutto grazie ai consigli del professor Moody.

Durante l’ultima prova, Minus si palesa, uccidendo Cedric e consentendo a Voldemort di riprendere la forma umana. Harry è salvato dagli spiriti dei suoi genitori, riuscendo a smascherare Malocchio Moody come lo sconosciuto del sogno (era Barty Crouch Jr che assumeva pozione polisucco).