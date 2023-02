Harry Potter e il calice di fuoco/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il calice di fuoco, film di Italia 1 diretto da Mike Newell

Harry Potter e il calice di fuoco è un mix fra l’azione, il fantastico, l’avventura e il drammatico e va in onda oggi, 2 febbraio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. Si tratta del quarto capitolo della saga di Harry Potter liberamente tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Alla pellicola sono seguiti altri 4 film: Harry Potter e l’ordine della fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e l’ordine della morte parte 1 e parte 2.

La regia del film Harry Potter e il calice di fuoco è di Mike Newell che ha sostituito Chris Columbus e Alfonso Cuaron. Gli interpreti sono gli stessi dei capitoli precedenti: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli principali, contornati da un cast stellare che comprende: Brendan Gleeson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Alan Richman, Maggie Smith, Ralph Fiennes, Robert Pattinson, Gary Oldman e Miranda Richardson.

Le musiche di Harry Potter e il calice di fuoco sono affidate al grande compositore Patrick Doyle, autore candidato agli Oscar e ai Golden Globe. Il film ha ottenuto, come tutti gli altri capitoli, un grande successo di pubblico e critica. Durante il Ballo del Ceppo, sono presenti alcuni musicisti famosi appartenenti alle band dei Radiohead e dei Pulp. Nel 2006, il film, ha ottenuto la nomination agli Oscar come miglior sceneggiatura. Mentre si girava la scena in cui Hermione scende verso la Sala grande, Emma Watson cade dalle scale perché inciampa nel vestito. Il regista, era ignaro del fatto che Alan Richman indossasse solitamente delle lenti a contatto, pertanto, un giorno si complimentò con lui per i suoi occhi neri e l’attore si tolse una lente. Per poter girare le scene sott acqua, Daniel Radcliffe trascorse circa 41 ore sommerso. Nel film compare Robert Pattinson che dal 2008 è stato il protagonista della saga di Twilight.

Harry Potter e il calice di fuoco, la trama del film

La storia di Harry Potter e il calice di fuoco è incentrata sul quarto anno di scuola di Harry e i suoi amici a Hogwarts che non comincia sotto i migliori auspici. Harry Potter, infatti, è perseguitato ogni notte da una specie di incubo in cui gli compare Valdemort in compagnia di Codaliscia e un altro uomo misterioso che pare voglia rapire il ragazzo. La situazione si complica, in quanto, durante la fase finale del torneo riguardante la Coppa del mondo di Quidditch, sono presenti i seguaci di Voldemort, i Mangiamorte, e Harry riconosce tra loro il losco figuro che gli era apparso in sogno.

A rendere ancora più difficile la vita di Harry a scuola, c’è anche un altro problema. A Hogwarts, infatti, verrà disputato il torneo Tremaghi, una gara molto pericolosa che vedrà sfidarsi i migliori tre maghi delle scuole di 17 anni. I nomi dei maghi prescelti verranno decretati dal Calice di fuoco e oltre al mago scelto per la sua scuola, Cedric, il Calice sceglie come quarto nome proprio quello di Harry.

Nonostante le sue riserve, Harry è costretto a prendere parte alla competizione che prevede il superamento di 3 difficili prove di abilità e magia. Se pur con tante difficoltà, Harry riesce a superare le prime 2 prove che avevano come protagonisti draghi e alghe magiche. Ad aiutarlo nelle sfide interviene il nuovo professore di difesa delle arti oscure Moody. Finalmente Harry deve affrontare l’ultima insidiosa prova, la più difficile, perché ha luogo in un labirinto al cui centro si trova il trofeo da recuperare per poter decretare la vittoria.

Dopo il percorso ricco di ostacoli solo Cedric ed Harry riescono a raggiungere il traguardo e recuperare la Coppa Tremaghi. I due ragazzi decidono di prendere la coppa nello stesso momento per dividersi la vittoria, ma purtroppo, una volta in possesso della coppa, vengono trasportati in un cimitero dove è sepolto il padre di Voldemort. Dopo una serie di ostacoli, Harry riesce ad avere la meglio si suoi nemici di sempre e a far ritorno a scuola con i suoi compagni, mentre il povero Cedric perde la vita.











