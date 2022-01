Harry Potter e il calice di fuoco/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il calice di fuoco, film di Italia 1 diretto da Mike Newell

Harry Potter e il calice di fuoco andrà in onda su Italia 1 alle 21,15 il 27 gennaio. Si tratta di un mix dei generi: fantasia, drammatico, azione e avventura del 2005 e trattasi del quarto politico della saga di Harry Potter scritta dalla scrittrice J. K. Rowling, a cui ne sono seguiti altri quattro.

La regia è di Mike Newell. Gli interpreti principali sono: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Brendan Gleeson, Robert Pattinson, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes.

Harry Potter e il calice di fuoco, la trama: Voldermont e gli incubi di Harry

Il racconto di Harry Potter e il calice di fuoco si svolge durante il quarto anno di Harry nella scuola di Hogwarts, dove le cose per lui non iniziano nel migliore dei modi, infatti, ogni notte è perseguitato da un incubo in cui vede Voldermont in compagnia di Codalisca e un uomo misterioso. Il signore oscuro, ha affidato a loro il compito di rapire il ragazzo e inoltre, durante la finale della coppa del mondo di Quiddich, compaiono i seguaci di Voldemort, detti i Mngiamorte tra i quali, Harry ha riconosciuto l’uomo visto durante il suo incubo ricorrente.

I turbamenti di Harry non sono finiti qui, perché, ad Hogwarts si terrà il Torneo Tremaghi a cui parteciperanno tre maghi di scuole diverse che abbiano compito i 17 anni, che vengono decretati dal Calice di Fuoco.

Oltre al nome designato, quello di Cedric, il Calice estrae un quarto nome, cioè quello di Harry. Il nostro eroe, quindi, sarà costretto a prendere parte al torneo che prevede il superamento di 3 prove di abilità ricche di rischi. Pur con tante difficoltà, Harry riesce a superare le prime 2 prove tra draghi e alghe magiche, con l’aiuto inaspettato del nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure Alastor Moody. Harry giunge al traguardo dell’ultima sfida che prevede un labirinto pieno di insidie al centro del quale è nascosto il trofeo da recuperare per poter vincere il Torneo.

Dopo il percorso complicato e ricco di ostacoli, solo Harry e Cedric arrivano alla meta e decidono di prendere insieme la Coppa Tremaghi per essere entrambi campioni, ma purtroppo, toccata la coppa i due ragazzi vengono catapultati in un cimitero dove faranno un incontro agghiacciante.

