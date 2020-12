Harry Potter e il calice di fuoco/ Video, su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il calice di fuoco va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 dicembre, a partire dalle ore 21.20. Si tratta del quarto episodio di una saga diventata leggendaria. Il film è stato realizzato nel 2005 tra Regno Unito e Stati Uniti d’America ed è tratto, come tutti gli altri, dall’omonimo romanzo di J. K. Rowling. La sceneggiatura è stata curata da Steve Kloves, con la produzione delle case Warner Bros, Heyday Films e 1492 Pictures, la fotografia di Roger Pratt e le musiche di Patrick Doyle. Il tutto con la regia del britannico Mike Newell, famoso anche per i titoli Ballando con uno sconosciuto, Quattro matrimoni e un funerale, Donnie Brasco, Monna Lisa Smile e Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Il mago viene interpretato dal celebre Daniel Radcliffe, che ha preso parte a tutti gli otto film della saga di Harry Potter e ha vinto un MTV Movie Award su ben 13 candidature. Viene affiancato dal collega Rupert Grint, a sua volta apprezzato anche per le pellicole In viaggio con Evie, Cherrybomb e Prigionieri del ghiaccio. Presente anche Emma Watson, apprezzata per Noi siamo infinito, Noah e La bella e la bestia. Nel parterre, ci sono anche Bonnie Wright, Robert Pattinson, Robbie Coltrane, Stanislav Ianevski, Alan Rickman e Maggie Smith.

Harry Potter e il calice di fuoco, la trama del film

Harry Potter e il calice di fuoco si apre con il protagonista che, nel sonno, vede il terribile Lord Voldemort mentre uccide il custode di una villa abbandonata. Il suo amico Ron lo invita alla tana e i due si guardano la finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, insieme anche ad Hermione e a tanti altri amici. Nel bel mezzo della festa successiva, appaiono gli orribili Mangiamorte, gli scagnozzi di Voldemort, che gettano il territorio nel panico. I tre tornano a Hogwarts per proseguire nella loro istruzione e devono vedersela con Auror Alastor Moody, il professore di Difesa contro le Arti Oscure. Si tratta di un insegnante severo e coraggioso, che conduce Harry a prendere parte al prestigioso Torneo Tremaghi. Supera le prime due prove, mentre la terza, un lungo labirinto, si rivela ben più complicata. Un altro mago, Cedric, viene ucciso su ordine di Voldemort. Harry si salva per miracolo e torna ad Hogwarts, dopo essere stato alle prese con la rinascita di Voldemort. Alla fine, si viene a scoprire che Moody non è altri che uno scagnozzo di Voldemort sotto false sembianze.

Video, il trailer del film “Il calice di fuoco”





