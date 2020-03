Harry Potter e il calice di fuoco/ Video, su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il calice di fuoco andrà in onda oggi, martedì 24 marzo, su Italia 1 a partire dalle 21.20. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2005 con la regia di Mike Newell, ed è ispirata al quarto episodio della saga del celebre mago Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Nel cast ritroviamo molti dei personaggi dei capitoli precedenti come i tre protagonisti Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter, Rupert Grint, che interpreta il tenero Ron Weasley mentre la stupenda Emma Watson è la saputella Hermione Granger. Compaiono inoltre nuovamente Robbie Coltrane nei panni del gigante Rubeus Hagrid mentre Ralph Fiennes è il terribile Lord Voldemort. La colonna sonora deve il suo nome proprio al film e, a differenza delle precedenti tre composte da John Williams, è creata da Patrick Doyle.

Harry Potter e il calice di fuoco, la trama del film

Harry Potter e il calice di fuoco è uno dei capitoli più cupi dell’intera saga, già dall’inizio il protagonista ha una visione nel sonno di un custode di una villa abbandonata ucciso dal terribile Lord Voldemort. Sempre durante il sonno il ragazzo assiste a una conversazione tra Colui che non deve essere nominato, il viscido Peter Minus e un individuo nell’ombra a cui il mago ordina di catturare Harry. Qualche tempo dopo Harry assiste con i suoi amici alla finale della Coppa del Modo di Quidditch ed è proprio durante questa partita che compaiono alcuni Mangiamorte, servi fedeli di Voldemort, che seminano il panico tra la folla. Tra questi vi è anche l’individuo misterioso che Harry aveva visto in sogno che delinea nel cielo il marchio del Signore Oscuro. Intanto inizia l’anno scolastico alla scuola di magia di hogwarts e i ragazzi fanno la conoscenza del nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure, lo strano Malocchio Moody, che, al contrario dei suoi colleghi, decide di infrangere qualche regola e insegna ai ragazzi alcuni degli incantesimi più temuti compreso l’Avada Kedavra, l’anatema che uccide. Dopo alcune peripezie Harry si trova tra i partecipanti del Torneo Tremaghi durante il quale dovrà superare alcune prove contro altri studenti provenienti da altre scuole di magia. Proprio durante una di queste prove il ragazzo si troverà inaspettatamente a dover lottare con Lord Voldemort e solo grazie all’aiuto degli spiriti dei suoi genitori riuscirà a sopravvivere. Le sorprese non sono però finite, perchè anche gli amici più fidati potrebbero nascondere degli oscuri segreti.

Video, il trailer di Harry Potter e il calice di fuoco





