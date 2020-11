Harry Potter e il prigioniero di Azkaban/ Su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban andràin onda oggi, giovedì 26 novembre, alle ore 21.20 su Canale 5. Film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, è tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice britannica J. K. Rowling. Il regista, Alfonso Cuaron è anche uno sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia messicano. Si è distinto per essere stato il primo regista messicano nella storia a ottenere l’Oscar come miglior regista e il Directors Guild of America Award per Gravity (2013), film con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney. Cinque anni dopo ha vinto l’Oscar come miglior regista e film straniero per Roma (2018), pellicola che racconta le vicissitudini di una famiglia messicana a Città del Messico negli anni Settanta.

Le musiche sono composte da John Towner Williams, direttore d’orchestra e compositore statunitense. Nel corso degli anni ha lavorato per registi del calibro di Steven Spielberg e Chris Columbus. Williams ha composto le musiche di molti film famosi, come la saga di Star Wars, Schindler’s List, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, Hook – Capitan Uncino, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, e molti altri. Nel corso della carriera ha vinto, per citarne alcuni, cinque premi Oscar, quattro Golden Globe e tre Emmy. I tre protagonisti indiscussi del film sono: Harry Potter (Daniel Radcliffe) e i due compagni di avventure Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermion Granger (Emma Watson).

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la trama del film

Terzo episodio della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban racconta una nuova avventura di Harry e i suoi compagni. Dopo aver trascorso un’altra pessima estate con i Dursley, gli zii babbani, Harry (Daniel Radcliffe) deve cominciare il terzo anno a Hogwarts. La calma viene presto interrotta dalla notizia che un criminale e seguace di Voldemort, Sirius Black (Gary Oldman) è fuggito dalla prigione più sicura al mondo, ossia Azkaban. Black, neanche a dirlo, ha un legame con Harry: è il suo padrino e ha tradito i suoi genitori consegnandoli a Voldemort. Continuando con le ricerche, il giovane mago scopre che Black ha ucciso anche Peter Minus (Timothy Spall), amico del padre di Harry. Tuttavia, grazie alla Mappa Del Malandrino, ricevuta dai fratelli Weasley, Potter scopre che Minus è vivo e si aggira per le stanze di Hogwarts. Da questo momento in poi Harry conoscerà diverse scomode verità e dovrà affrontare molte sfide.

