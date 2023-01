Harry Potter e il prigioniero di Azkaban/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film di Italia 1 diretto da Alfondo Cuaròn

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il terzo film della saga di Harry Potter. Il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, verrà messo in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta del primo e unico film della saga con Alfondo Cuaròn alla regia, e la differenza rispetto ai primi due film di Chris Columbus è percepibile sotto molti aspetti a partire da quello estetico.

Sempre a partire da questo film, dopo la morte di Richard Harris, nel ruolo di Albus Silente c’è Micheal Gambon. La sceneggiatura porta il nome di Steve Kloves, già autore delle prime due, mentre le musiche sono affidate a John Williams, il noto compositore statunitense che, oltre ad aver composto l’iconica colonna sonora di Harry Potter, ha collaborato con registi del calibro di George Lucas e Steven Spielberg, arrivando a vincere cinque premi Oscar per la miglior colonna sonora. Ovviamente il protagonista è Daniel Radcliffe.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la trama del film

La trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è ambientata ancora una volta nella scuola di Hogwarts. Nel mondo magico circola la notizia dell’evasione di Sirius Black da Azkaban, il carcere magico di massima sicurezza. Black è ritenuto uno dei sostenitori più devoti di Voldemort, tanto da aver contribuito all’assassinio dei genitori di Harry – nonostante fosse loro amico e padrino del neonato. Vista la pericolosità dell’uomo, a guardia della scuola vengono messi i dissennatori, le stesse creature spettrali che controllano il carcere. Harry subisce particolarmente l’effetto rabbuiante di queste creature, tanto da convincere il nuovo professore e vecchio amico dei suoi genitori, Remus Lupin, a insegnargli il complicato incantesimo per tenerli alla larga.

In quello stesso anno Rubeus Hagrid, il guardiacaccia di Hogwarts nonché amico dei protagonisti, ottiene un ruolo da insegnante di cura delle creature magiche, ma Malfoy, il rivale di Harry, per sfregio convince il padre della pericolosità di uno degli animali con cui è stata tenuta la prima lezione. Sfruttando le sue influenze politiche, papà Malfoy farà abbattere la creatura, e poco dopo i tre protagonisti, Harry, Ron ed Hermione, seguendo il topo domestico di Ron, finiscono in una casa abbandonata nei pressi della scuola, dove trovano il latitante Sirius Black. A questi si aggiunge il professor Lupin, che riconosce il suo vecchio amico e racconta ai ragazzi della sua innocenza, delle bugie e del malinteso per cui è stato costretto al carcere. Allacciati i rapporti col suo padrino, Harry vedrà Sirius trovato e catturato poco dopo, e starà a lui e ai suoi amici provare a cambiare la recente serie di eventi ingiusti.











