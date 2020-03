Harry Potter e il prigioniero di Azkaban/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 22 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad un co-produzione tra Stati Uniti e Regno Unito che rappresenta di fatto il terzo episodio della famosa saga di Harry Potter il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. K. Rowling mentre la sceneggiatura è stata adattata da Steve Kloves. Il montaggio è stato realizzato da Steven Weisberg mentre ruolo della fotografia è stato assegnato Michael Seresin. Cast sono presenti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon e Richard Griffiths.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la trama del film

Ecco la trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Harry è pronto ad iniziare un nuovo anno scolastico nella scuola di Hogwarts ma per lui ci sono delle novità per nulla positive. Dopo aver avuto una litigata piuttosto importante con Marge, la sua zia non tanto amato, che punirà con un colpo di magia, viene prelevato al cosiddetto autobus Nottempo che lo porta al cospetto del ministro il quale lo rassicura immediatamente di come non sia lì per questioni legate a quanto avvenuto con la zia.

In particolare il ministro mette a conoscenza il giovane mago di come dalle celle di Azkaban si ha evaso un pericolosissimo assassino di nome Sirius Black che peraltro è anche seguace di Voldemort. Secondo le informazioni in possesso del ministro il principale motivo per cui il sicario sia riuscito ad evadere dalla inaccessibile prigione sia legata all’esigenza di voler uccidere proprio lo stesso Harry Potter.

Il ministro quindi lo invita ad essere molto attento in tutti i movimenti che farà durante il nuovo anno scolastico e soprattutto di stare sempre insieme ai suoi impareggiabili amici Ron e Hermione. Harry Potter può fare nuovamente il ritorno alla scuola di Hogwarts dove tuttavia non mancheranno tantissime novità.

Naturalmente non mancheranno le difficoltà per il giovane mago il quale non solo dovrà imparare le tante tecniche di magia che gli verranno propinate ma dovrà anche essere in grado quanto prima di occuparsi delle nuove minacce che sembrano attentare alla sua vita e al mondo intero.

Video, il trailer di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban





© RIPRODUZIONE RISERVATA