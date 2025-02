Harry Potter e il principe mezzosangue, film su Italia 1 direttp da David Yates

Giovedì 20 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il sesto capitolo della saga fantasy più famosa di tutti i tempi, dal titolo Harry Potter e il principe mezzosangue. Questa pellicola è una co-produzione di Stati Uniti e Regno Unito del 2009 ed è ispirata alla celebre saga scritta dall’autrice J. K. Rowling.

Alla regia ritorna il noto film maker David Yates, che due anni prima aveva già girato Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e che tornerà nuovamente sul grande schermo con gli ultimi due capitoli della saga, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e 2 (2010/2011).

Anche in questa occasione, il volto dei tre protagonisti è quello di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Il cast del film Harry Potter e il principe mezzosangue vede anche il ritorno di Alan Rickman, Robbie Coltrane, Maggie Smith e Helena Bonham Carter.

La trama del film Harry Potter e il principe mezzosangue: un misterioso libro di incantesimi

Harry Potter e il principe mezzosangue segue le vicende del capitolo precedente: i Mangiamorte ormai seminano il panico non solo nel mondo magico, ma anche in quello dei babbani, mentre Voldemort lascia dietro di sé una scia di distruzione, colpendo anche simboli molto importanti come il Millennium Bridge.

Harry Potter, con il sostegno del professore Albus Silente, riesce a convincere il professor Horange Lumacorno a ritornare ad Hogwarts, dove il protagonista si riunisce anche con i suoi due grandi amici Ron ed Hermione.

Questo sesto anno si prospetta molto difficile per i tre giovani non solo per la situazione che li circonda, ma anche per i cambiamenti che devono affrontare a causa della crescita, tra nuovi amori e amicizie che si trasformano, con l’ingresso in scena di Ginny Weasley, sorella di Ron.

Nel frattempo il protagonista scopre un vecchio libro di incantesimi e pozioni appartenuto ad un certo “principe mezzosangue”, grazie al quale il ragazzo riesce a raggiungere risultati strabilianti in qualunque materia. Ben presto, però, scoprirà che quel semplice libro nasconde un segreto oscuro e nuove verità verranno alla luce.

La battaglia finale contro il male è sempre più vicina e Silente guiderà il giovane Harry in un percorso che, a partire da vecchi segreti del passato, lo porterà ad una crescita inevitabile e ad una nuova consapevolezza.