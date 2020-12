Harry Potter e il principe mezzosangue/ Su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il principe mezzosangue va in onda su Canale 5 oggi, 17 dicembre, a partire dalle ore 21,20. Il film fu diretto da David Yates, regista che ha diretto anche altri film della saga come ‘Harry Potter e l’Ordine della Fenice (Harry Potter and the Order of the Phoenix)’, ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1)’, ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)’ e sempre di area Rowling, la scrittrice che ha decretato il successo del maghetto, anche ‘Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them)’ nel 2016 e ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)’ nel 2018. I personaggi classici ci sono tutti: ovviamente Harry Potter è Daniel Radcliffe, Ron è Rupert Grint, Hermione è Emma Watson, il Preside Ambus Silente è il grande Michael Gambon e la dolce professoressa Minerva McGranitt è l’attrice Maggie Smith.

Harry Potter e il principe mezzosangue, la trama del film

Harry in Harry Potter e il principe mezzosangue torna ad Hogwarts, ma prima dovrà recarsi in missione con il Preside Ambus Silente per convincere il professore Horace Lumacorno a seguirli alla scuola di magia per essere il nuovo professore di pozioni mentre alle arti oscure passa, finalmente, dopo anni, Severus Piton. Per quale motivo Silente punta tanto su Lumacorno come professore? Perché l’uomo sa un segreto fondamentale per lo sviluppo della lotta contro Lord Voldemort, il quale, da studente con il nome originale di Tom Riddle, confessò proprio a Horace Lumacorno di essere venuto a conoscenza di una magia oscurissima: gli horcrux, schegge di anima impiantate in oggetti. Praticamente Lord Lodemort può rinascere perché parti di lui sono celate in sette oggetti sparsi in vari luoghi e solamente distruggendoli tutti può essere distrutto il nemico malvagio. Inizia la caccia in un momento nel quale Potter eccelle proprio in pozioni dopo avere trovato un vecchio libro di un ex studente chiamato ‘Il principe mezzosangue’, libro nel quale sono descritti alcuni segreti per eccellere nella preparazione delle pozioni. Harry scopre che il principe mezzosangue è … questo non si può svelare per non togliere suspense al film.

Video, il trailer del film “Harry Potter e il principe mezzosangue”





