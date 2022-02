Harry Potter e il Principe Mezzosangue/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, film diretto da David Yates

Harry Potter e il Principe Mezzosangue sarà trasmesso oggi, 17 febbraio, in prima serata dalle ore 21.20 su Italia 1. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2009 ed appartiene ai generi fantasy e avventura. Il regista di questo film risulta essere David Yates mentre la sceneggiatura è stata curata da Steve Kloves. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Gambon, Jim Broadbent, Alan Rickman, Maggie Smith, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Helen McRory, Robbie Coltrane e David Thewlis. Le musiche del film sono state realizzate da Nicholas Hooper mentre la fotografia è stata curata da Bruno Delbonnel.

In nome di Dio Il Texano/ Su Rete 4 il film di John Ford con John Wayne

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, la trama del film: i Mangiamorte a Londra

Harry Potter e il Principe Mezzosangue comincia con il mondo di Harry Potter in pieno subbuglio. Difatti, i Mangiamorte sono arrivati a Londra e seminano panico e distruzione. Infatti, il Millenium Bridge viene distrutto e il mondo dei babbani sembra essere destinato alla rovina. Infine, il gruppo di Mangiamorte rapisce il fabbricante di bacchette Olivander e sparisce nel nulla. Albus Silente capisce il pericolo e decide di andare insieme ad Harry dal professore Horace Lumacorno. I due devono convincerlo a ritornare a Hogwarts, perché hanno bisogno di lui. Nel frattempo, i Mangiamorte e Draco Malfoy convincono Severus Piton a far parte della loro congiura per uccidere Albus Silente.

La tentazione del Signor Smith/ Su Rete 4 il film di Blake Edwards

Luci e ombre si affacciano dunque, sul sesto anno di Harry a Hogwarts. A ciò si aggiunge anche il fatto che il giovane mago trova quasi per caso un libro di magie appartenuto a un certo Principe Mezzosangue. Questo personaggio misterioso sembrava fare numerose annotazioni su incantesimi e magie, modificando il contenuto di alcuni principali incantesimi. Harry corregge alcuni di essi, ma decide di provare ciò che viene scritto in alcuni passaggi. Con sua immensa sorpresa, Harry scoprirà che alcune annotazioni non sono altro che informazioni per creare magie oscure.

Il giovane Potter dunque, capirà di avere a che fare con un personaggio subdolo che in passato ha frequentato Hogwarts. Inoltre, scoprirà di più sugli Horcrux e su ciò che li lega all’Oscuro Signore, colui che non può essere nominato. Questa conoscenza sarà fondamentale per Harry perché proprio grazie a ciò potrà avere il suo faccia a faccia con il Principe Mezzosangue.

L'indiana bianca/ Su Rete 4 il film con Guy Madison

Il video del trailer del film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”





© RIPRODUZIONE RISERVATA