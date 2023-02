Harry Potter e il principe mezzosangue/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il principe mezzosangue, film di Italia 1 diretto da David Yates

Harry Potter e il principe mezzosangue va in onda oggi, giovedì 16 febbraio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Il film, ispirato come i precedenti capitoli, ai romanzi fantasy della scrittrice britannica J.K.Rowling è stato girato nel 2009 con la regia di David Yates (già regista del precedente capitolo Harry Potter e l’ordine della fenice e dei 2 film successivi Harry Potter e i doni della morte parte 1-2). Nel cast ritroviamo il magico trio composto da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei panni dei tre amici protagonisti Harry, Hermione e Ron.

Accanto a loro ritornano tutti i personaggi dei capitoli precedenti come per esempio Albus Silente (Michael Gambon), Severus Piton (Alan Rickman) o Draco Malfoy (Tom Felton). Il film ha registrato un record di incassi eguagliando i precedenti, guadagnando solo nel primo weekend ben 77.835.727 dollari per un totale di 934.416.487 dollari. Ha ricevuto inoltre innumerevoli nomination, come per esempio agli Oscar come migliore fotografia o ai BAFTA per la miglior scenografia e per i migliori effetti speciali, Tom Felton ha inoltre vinto gli MTV Movie Award come miglior cattivo. EA Games ha anche realizzato un gioco disponibile per diverse console ispirato proprio al film. Il sequel del film è uscito l’anno successivo e riprende la ricerca degli horcrux da parte dei protagonisti.

Harry Potter e il principe mezzosangue, la trama del film

In Harry Potter e il principe mezzosangue ritroviamo il mondo dei babbani e quello della magia completamente nel caos. Ormai i mangiamorte sono usciti allo scoperto e creano disagi con la loro magia oscura. Nel frattempo Narcissa Malfoy e Bellatrix Lestrange cercano di convincere Piton ad aiutare Draco Malfoy ad uccidere Silente, Piton accetta ma viene obbligato da Bellatrix a prestare il Voto infrangibile, che comporta la morte del soggetto se non mantiene quanto promesso. Arrivato ad Hogwarts Harry inizia ad usare per le lezioni un libro di testo usato, appartenuto al “Principe Mezzosangue”, che gli permette grazie ai suoi appunti di avere risultati stupefacenti in pozioni e incantesimi.

Quando però Harry usa uno degli incantesimi imparati dal libro ferendo Draco Malfoy e scopre che si trattava di magia oscura, viene convinto dagli amici a nascondere il libro. Il ragazzo scopre finalmente il segreto degli Horcrux: in questi oggetti sono state nascoste da Voldemort parti della sua anima così da poter essere immortale. Gli Horcrux sono sette ma due di essi sono già stati eliminati, se riuscissero ad eliminare anche gli altri cinque Voldemort potrebbe essere finalmente eliminato. Partono così alla ricerca di questi oggetti, ma molte disavventure aspettano i giovani maghi e una tragica morte sconvolgerà per sempre le loro vite.











