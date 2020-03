Harry Potter e il principe mezzosangue/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e il principe mezzosangue va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 31 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nell’anno 2009 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nelle principali sale cinematografiche di tutto il mondo. La regia di questo appuntamento come per altri capitoli che hanno caratterizzato la saga è stata affidata al cineasta David Yates, il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. K. Rowling mentre lo sviluppo della sceneggiatura per l’adattamento cinematografico è stato realizzato da Steve Kloves. Il montaggio è stato eseguito da Mark Day e nel cast figurano tra gli altri Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Jim Broadbent e Robbie Coltrane.

Harry Potter e il principe mezzosangue, la trama del film

In Harry Potter e il principe mezzosangue Harry è ormai diventato un mago di una certa esperienza anche perché si trova al suo sesto anno di permanenza all’interno della prestigiosa scuola di magia di Hogwarts. Ormai è riuscito a superare tantissime problematiche e soprattutto alcuni misteri legati alla sua vita passata sono stati ormai del tutto prosciolti permettendogli così di avere una visione più chiara di quello che hai presente soprattutto quello che il futuro potrebbe nascondergli.

Naturalmente vive le proprie esperienze anche soprattutto al fianco di alcuni amici di sempre tra cui Ron e Hermione. I tre sono sempre più convinti che all’interno della scuola ci possono essere dei personaggi che hanno delle tendenze per positive occulte che li porta ad essere una sorta di collaboratori del malefico Voldemort. Nello specifico credono che stia per completare la sua trasformazione in Mangiamorte di Draco Malfoy e che soprattutto stia portando avanti un piano segreto che viene portato in essere da forze oscure che potrebbero gettare nella disperazione l’intero mondo.

Durante una semplice lezione incentrata su come si possono aumentare le potenzialità di alcune pozioni magiche, Harry Potter si troverà tra le mani maniera del tutto casuale un libro misterioso che a quanto pare sembra essere appartenuto ad una personaggio che fino a quel momento veniva definito come leggendario ossia il principe mezzosangue. Harry Potter si dimostrerà piuttosto interessato alla cosa e soprattutto si renderà conto che non si tratta di una leggenda in quanto quel libro gli permette di effettuare delle incredibili magie assolutamente efficaci. Harry così insieme ai suoi amici di sempre inizierà ad indagare su questa cosa e soprattutto cercare di fermare i nuovi tentativi di conquista e distruzione da parte di Voldemort avvicinandosi alla misteriosa figura del principe mezzosangue.

Video, il trailer di Harry Potter e il principe mezzosangue



