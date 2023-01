Harry Potter e la camera dei segreti/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e la camera dei segreti, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Harry Potter e la camera dei segreti andrà in onda oggi, giovedì 19 gennaio, in prima serata su Italia 1. Il film del 2002 si basa sull’omonimo romanzo scritto nel 1998 della scrittrice J.K. Rowling e vede tornare come protagonisti Daniel Radcliffe nei panni di Harry e Rupert Grint e Emma Watson in quelli dei suoi amati amici, l’impacciato Ron e l’intelligente Hermione.

La regia del film Harry Potter e la camera dei segreti è stata affidata per la seconda e ultima volta al regista Chris Columbus, mentre per quanto riguarda la sceneggiatura, anche in questo caso vediamo il ritorno di Steven Kloves, sempre con la supervisione dell’autrice dei libri. Le musiche di Harry Potter e la camera dei segreti sono state affidate al grande compositore John Williams tra le cui opere possiamo ricordare le colonne sonore di Star Wars, Schindler’s List, Hook Capitan Uncino, Indiana Jones, E.T., Lo squalo, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, Superman e Mamma, ho perso l’aereo.

Harry Potter e la camera dei segreti, la trama del film

Leggiamo la trama di Harry Potter e la camera dei segreti. É l’estate prima del secondo anno e, come sempre, Harry sta trascorrendo le vacanze con i Dursley, quando riceve la visita di Dobby, un elfo domestico, che lo implora di non tornare a Hogwarts perchè qualcuno cercherà di ucciderlo. Dobby è pronto a fare qualunque cosa pur di salvare la vita di Harry e così sabota la cena della famiglia facendo finire il ragazzo in punizione, impedendogli di tornare alla scuola di magia. Arrivano in soccorso il fidato amico Ron con i suoi fratelli, che lo liberano e lo aiutano a fuggire con l’auto volante del padre.

Arrivati ad Hogwarts iniziano ad accadere alcuni episodi molto strani: Potter sente strane voci e, proprio dopo questo episodio, trova la gatta del custode pietrificata vicino a una scritta fatta con il sangue: “La camera dei segreti è stata aperta, nemici dell’erede temete”. I tre amici iniziano quindi le loro ricerche per scoprire chi sia l’erede di Salazar Serpeverde, ma dovranno superare numerose prove e tanti nemici prima di arrivare alla spaventosa verità.

Le cifre che ruotano intorno a questo film sono letteralmente da capogiro: la pre-produzione del film è iniziata ancor prima che il primo capitolo della saga debuttasse al cinema con un budget di 100.000.000 di dollari. Anche l’agente di Daniel Radcliffe si rese subito conto che sarebbe stato un enorme successo e riuscì ad aumentare il compenso dell’attore dai 181,5 mila dollari previsti a ben 3 milioni di dollari. Anche se la pellicola non ha superato gli incassi del primo film i numeri sono ottimi: si parla infatti di un incasso totale di ben 878.979.634 milioni di dollari in USA mentre il DVD è stato il primo a raggiungere un milione di copie vendute in una sola settimana.

