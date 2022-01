HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI/ Su Italia 1 il secondo capitolo della saga

Harry Potter e la camera dei segreti è il secondo episodio della serie omonima distribuita dalla Warner Bros e prodotta da David Heyman. Inoltre, il film è ovviamente un adattamento dell’opera di J.K Rowling che ha dato vita alla serie cinematografica di indiscusso successo. Dopo il grande successo del primo episodio, anche la camera dei segreti ottiene un ottima accoglienza da parte della critica e soprattutto degli incassi. La pellicola ha totalizzato quasi 900 milioni di euro, sfiorando il record stabilito dal primo film della serie. Nel cast del film troviamo anche John Cleese nel ruolo di Nick-Quasi-Senza-Testa doppiato nella versione italiana da Dario Penne. Cleese è nato a Weston-super-Mare nell’ottobre del 1939 raggiungendo dei risultati molto interessanti. Fu tra quelli che furono identificati come Monty Python riuscendo a raggiungere dei livelli molto importanti. Al cinema debuttò nel 1968 in Interlude di Kevin Billington. Ha lavorato con registi importanti come Terry Gilliam.

Harry Potter e la camera dei segreti, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Harry Potter e la camera dei segreti va in onda oggi, giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film iconico dell’omonima saga prodotto tra Regno Unito e Stati Uniti d’America nel 2002 da David Heyman e diretto da Chris Columbus.

Tratto dai romanzi di J.K.Rowling vede alla sceneggiatura Steven Kloves mentre il produttore è David Heyman. Nel cast del film troviamo Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Richard Harris e molti altri ancora. Il film è stato distribuito nelle sale americane il 15 novembre del 2002 mentre è arrivato in Italia solo il 6 dicembre successivo. In dvd è arrivato nell’aprile 2003 uscendo anche in vhs.

Harry Potter e la camera dei segreti, la trama del film: uno strano incontro

Il protagonista di Harry Potter e la camera dei segreti si trova a trascorrere le vacanze estive lontano da Hogwarts ma la tranquillità del momento viene interrotta da uno strano incontro. Viene infatti raggiunto da Dobby, servitore della famiglia Malfoy, che racconta di un grande pericolo incombente sul ragazzo in vista del suo ritorno a scuola. Lo zio del ragazzo attirato dal baccano causato dalla creatura obbliga Harry a non tornare nuovamente ad Hogwarts barricandoli in casa, ma fortunatamente arrivano in suo soccorso i fratelli Weasley che una volta liberato lo riportano a destinazione in sella alla loro auto volante.

Arrivati alla stazione per raggiungere il binario 9 e tre quarti scoprono che il passaggio magico è bloccat; scelgono così di raggiungere la scuola direttamente in macchina rischiando l’espulsione dopo essere stati avvisati dai babbani. Una volta arrivati la loro permanenza viene movimentata da eventi imprevisti che scuotono la tranquillità di tutti. In particolare, in maniera inspiegabile diversi studenti vengono ritrovati pietrificati e un oscuro messaggio scritto col sangue annuncia l’apertura della camera dei segreti. Le parole colpiscono la giovane Hermione che ottiene spiegazione direttamente dalla professoressa McGranitt.

Quest’ultima spiega ai ragazzi che la camera era stata creata da Salazar Serpeverde per nascondere un mostro generato per eliminare tutti i mezzosangue dal mondo della magia. La notizia chiaramente scuote diversi ragazzi interessati, sopratutto Harry in quanto mezzosangue. Come se non bastasse continuano gli eventi nefasti, tra cui la pietrificazione di Hermione anche lei nell’occhio del ciclone dell’epurazione del serpeverde. La situazione si mette male anche per il Babbano Haggrid, accusato ingiustamente di essere lui l’artefice dell’apertura della camera dei segreti, così come avvenuto anche in passato.

La situazione degenera con il rapimento di Ginny Wesley accompagnato da un messaggio terribile; la ragazza infatti sarebbe stata rinchiusa per sempre nella camera dei segreti. A questo punto Harry e Ron non hanno altra scelta che affrontare il discendente dei serpeverde scelto per portare a termine l’oscuro piano di epurare Hogwarts dai mezzosangue, chiedendo l’aiuto del professore di difesa contro le arti oscure che in realtà si rivela clamorosamente un impostore. Il giovane Potter non si perde d’animo e decide di affrontare da solo il mostro, un temibile e forte basilisco che riesce a sconfiggere grazie all’aiuto della fenice di Silente. Successivamente i ragazzi scoprono che tutti gli eventi erano stati portati avanti proprio da Ginny, soggiogata dal fantasma di Riddle che le controllava la mente. Per porre fine a tutto Harry decide di utilizzare un dente avvelenato del basilisco per distruggere il libro scritto dall’uomo 50 anni prima, scacciando per sempre il fantasma del mago.

Video, il trailer del film “Harry Potter e la camera dei segreti”





