HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI, CANALE 5/ Grande successo al box office

In Harry Potter e la camera dei segreti, secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al personaggio di Harry Potter, si sono ottenuti ottimi riscontri. Per quanto concerne gli incassi per complessivi 879 milioni di dollari. Negli Stati Uniti ha superato la cifra di 260 milioni mentre in Italia ha sfiorato quella di 21 milioni. Tuttavia nonostante questi numeri assolutamente soddisfacenti non è stato possibile battere il precedente record ottenuto con il primo capitolo della saga. Per quanto riguarda i riconoscimenti sono stati meno importanti di quello che ci si potesse aspettare con 4 nomination al Premio Bafta e 6 nomination ai Saturn Awards.

Daniel Radcliffe protagonista

Harry Potter e la camera dei segreti va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 19 novembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2002 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros e la 1492 Pictures. Rappresenta il secondo capitolo della fortunata Saga cinematografica incentrata sui racconti scritti da J. K. Rowling la cui regia è stata affidata a Chris Columbus con sceneggiatura scritta da Steven Kloves. La scenografia è stata affidata a Stuart Craig con le musiche scritte da John Williams mentre nel cast sono presenti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh e Richard Harris.

Harry Potter e la camera dei segreti, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Harry Potter e la camera dei segreti. Il giovane mago Harry Potter dopo aver migliorato le proprie capacità nel mondo della magia, sta per trascorrere un’estate abbastanza divertente e diversa dal solito presso la casa di suo zio. Se da un lato è stato felice nel riabbracciare la famiglia che lo ha accudito e cresciuto, dall’altro si vede piuttosto rammaricato per il fatto di non aver ricevuto neppure una lettera di quelli che sono stati i suoi compagni durante il corso alla scuola di Hogwarts. Una sera mentre si trova nella sua cameretta Harry Potter riceve la visita di un elfo magico che lo mette in guardia dal suo desiderio di tornare presto la scuola di magia perché ci sarebbe in atto un complotto ai suoi danni che ha come principale obiettivo quello di ucciderlo. Inoltre l’elfo ammette di essere stato lui il responsabile del fatto che tutte le lettere che gli sono state inviate nel corso dei mesi estivi non siano mai giunte a destinazione.

Per assicurarsi che il giovane maghetto non possa far ritorno nella scuola, l’elfo decide di combinare una serie di guai all’interno della casa dello zio in maniera tale che quest’ultimo lo rinchiuda nella sua camera chiudendo porta e finestre. L’obiettivo dello zio è quello di non permettere al nipote di far ritorno presso la scuola magica ma in aiuto del piccolo maghetto arrivano gli inseparabili amici ed in particolar modo Ron e due fratelli gemelli Fred e George. I tre utilizzando l’auto volante del padre di Ron, riescono a liberare il piccolo Harry e a portarlo con loro in una magnifica avventura.

Una volta nella casa del padre di Ron mentre stanno consumando un rapido pasto i ragazzi ricevano le lettere con cui vengono informati dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico presso la scuola di magia. A questo punto Harry Potter non potrà più tirarsi indietro rispetto a quello che sembra essere il suo destino ed inoltre si troverà a dover affrontare un incredibile mistero riguardante una camera conosciuta come la camera dei segreti. Spetterà dunque al giovane mago scoprire se effettivamente contro di lui sta nascendo un complotto per ucciderlo.

