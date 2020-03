Harry Potter e la camera dei segreti/ Video, su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e la camera dei segreti va in onda su Italia 1 in occasione del prime time di oggi, martedì 17 marzo. Si tratta di un film di genere fantastico, realizzato nel 2002 tra Stati Uniti e Regno Unito e tratto dall’altrettanto famoso romanzo di J. K. Rowling. La sceneggiatura è curata da Steven Kloves, con la produzione delle agenzie Warner Bros., Heyday Films e 1492 Pictures, la fotografia di Roger Pratt, il montaggio di Peter Honess e le musiche di John Williams. Alla regia, ecco l’americano Chris Columbus, che nella sua carriera ha sfiorato il premio Oscar nel 2012 per The Help, oltre ad essere diventato famoso grazie a Mamma, ho perso l’aereo, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre e ai primi due film della saga di Harry Potter. Protagonista principale è l’interprete britannico Daniel Radcliffe, che ha assunto tale ruolo per tutti gli otto relativi film e ha acquisito una fama planetaria. Viene affiancato dai colleghi Rupert Grint ed Emma Watson, entrambi a loro volta immancabili nelle varie pellicole della serie. Il cast viene completato da attori del calibro di Kenneth Branagh, Maggie Smith e Richard Harris.

Harry Potter e la camera dei segreti, la trama del film

Ecco la trama di Harry Potter e la camera dei segreti. Dopo aver trascorso le vacanze, Harry Potter deve frequentare il secondo anno scolastico ad Hogwarts. Tuttavia, qualcosa va storto. Lui e Ron sono impossibilitati a raggiungere e prendere il treno perché la relativa barriera che li conduce al binario è chiusa. Si servono di una macchina volante e giungono a destinazione, tornando a studiare con un nuovo insegnante, Gilderoy. Quest’ultimo si occupa di Difesa dalle Arti Oscure, ma non mostra molta competenza in materia. La situazione inizia a degenerare quando nell’area avvengono eventi davvero molto strani, che il professore non sa spiegare. Alcune persone vengono addirittura trasformate in statue di pietra. È proprio in tali momenti che torna in gioco Harry, che interviene insieme ai suoi storici amici maghetti Ron ed Hermione. Il trio viene scoprire una stanza misteriosa ad Hogwarts. L’obiettivo principale del gruppo diventa quello di sconfiggere il basilisco e di far tornare tutto alla normalità, liberando i cittadini pietrificati. I tre ci riusciranno dopo mille peripezie.

Video, il trailer di Harry Potter e la camera dei segreti





