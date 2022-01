Harry Potter e la pietra filosofale/ Su Italia 1 il primo capitolo della saga cult

Harry Potter e la pietra filosofale, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Harry Potter e la pietra filosofale andrà in onda sul piccolo schermo su Italia 1 in serata a partire dalle ore 21:15 oggi, 6 gennaio. Questa è il primissimo capitolo della saga con protagonista il maghetto in grado di conquistare tutto il mondo e tratto dai romanzi di J.K.Rowling. Si tratta di una pellicola del 2001 e la regia è di Chris Columbus.

Gli attori principali sono alcuni come il più noto Daniel Radcliffe ed Emma Watson. Il genere è fantasy, avventura, il paese di distribuzione è Gran Bretagna e Stati Uniti D’America. La distribuzione è Warner Bros, la sceneggiatura di Steve Kloves, la fotografia di John Seale e le varie musiche di Williams.

Harry Potter e la pietra filosofale, trama del film: un piccolo orfano

Il racconto di Harry Potter e la pietra filosofale tratta di un bimbo che è divenuto orfano alla tenera età di un anno e quando compie undici anni scopre di essere un famoso mago che deve compiere atti fantastici. Harry, il suo nome, vive con gli zii materni che sono prepotenti, con Dursley, Vernon e il suo cugino viziato. Loro non lo volevano accogliere in casa, in quanto questo bimbo fa ricordare alla zia sua sorella e suo marito, i quali sono morti a causa di un incidente.

Il ragazzo viene trattato male dagli zii, specialmente per le sue stranezze. Lui deve dormire sotto le scale nel ripostiglio e mettere i vestiti rovinati del cuginetto. Neanche il suo compleanno lo rende felice, in quanto è abituato a non ricevere biglietti di auguri e regali. Quel giorno però la sua vita è destinata a cambiare, poiché scopre di essere in realtà un mago che è riuscito a sconfiggere un altro cattivo, ovvero Voldemort, il quale in realtà è stato lui a uccidere i genitori. Successivamente il ragazzo parte per la scuola di stregoneria e magia con Hagrid, ovvero il guardiano della scuola. Compra tutto quello di cui ha bisogno, ovvero libri, civetta bianca e bacchetta magica, Harry sale sul treno che lo porta a destinazione. Qui incontra i suoi compagni, compresi Hermione e Ron, ma anche l’arrogante Draco. Il ragazzo vive delle fantastiche avventure insieme ai suoi amici.

Video, il trailer del film "Harry Potter e la pietra filosofale"





