Harry Potter e la pietra filosofale/ Su Italia 1 torna Daniel Radcliffe

Harry Potter e la pietra filosofale, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Harry Potter e la pietra filosofale va in onda oggi, 12 gennaio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Il film, girato nel 2001, è l’inizio della celebre saga cinematografica basati sui romanzi di J.K. Rowling, conoscendo ben otto sequel che hanno segnato in maniera indelebile la storia della cinematografia mondiale. Il regista del film Harry Potter e la pietra filosofale, Chris Columbus, si era già cimentato in passato con altre pellicole, come ad esempio Mamma ho perso l’aereo e l’altrettanto fortunatissimo seguito Mamma ho riperso l’aereo.

Terremoto/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston

Gli attori del film Harry Potter e la pietra filosofale sono Daniel Radcliffe che interpreterà Harry Potter, Emma Watson nella parte della sapientona Hermione Granger e Rupert Everett, migliore amico e insperabile compagno di avventure di Harry Potter, Ron Weasley. Non mancano attori di teatro e di cinema che avevano già un’ottima fama, come Richard Harris nei panni di Silente, Alan Rickman o Maggie Smith nel ruolo della professoressa Minerva McGranit.

La baia del tuono/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Harry Potter e la pietra filosofale, la trama del film

La trama di Harry Potter e la pietra filosofale ruota attorno alle vicende di Harry Potter, un bambino che dopo essere rimasto orfano dei genitori James e Lily Potter, viene abbandonato dai professori della scuola di stregoneria di Hogwarts. Questi, infatti, ha un dono: è un mago proprio come i genitori, che sono stati uccisi da poco da Lord Voldemort, un mago pericoloso temuto da tutti. Prima che compia l’età necessaria per poter frequentare Hogwarts, quindi, il professor Silente e la professoressa McGranit lo affidano alle cure dei suoi zii.

Mamma ho perso l'aereo mi sono smarrito a New York/ Su Italia 1 il film con Culkin

Durante i suoi dieci anni di permanenza a casa dei zii, Harry cresce in un clima terribile: viene costantemente maltrattato sia dagli zii stessi, che da suo cugino Dudley, che non manca occasione di umiliarlo. Come se ciò non bastasse, gli zii non hanno neanche predisposto una camera per il giovane Harry: egli, infatti, è tenuto prigioniero nel sottoscala di casa, dove dorme in un piccolo letto pieno di polvere.

Qualche giorno prima che compia undici anni, Harry riceve una strana e misteriosa lettera da un gufo: questa lettera, infatti, gli dice che ha diritto di frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Questa eventualità manda gli zii su tutte le furie, che cercano di fare qualsiasi cosa affinché non vada alla scuola, arrivando addirittura a scappare via facendo in modo che queste lettere non trovino Harry. Già in precedenza, allo zoo in occasione del compleanno del cugino, Harry aveva compreso di avere qualche abilità speciale, poichè in grado di far sparire la teca protettiva di un serpente, dove suo cugino è poi caduto.

Nonostante si trovi in una catapecchia, Harry viene raggiunto da Hagrid, il custode di Hogwarts che gli rivela che in realtà lui è un mago, e che i suoi genitori non erano morti in un incidente d’auto ma erano stati uccisi da Lord Voldemort. Harry viene dunque accompagnato da Hagrid a fare le spese necessarie come la bacchetta magica, abiti, indumenti e tante altre cose necessarie affinché possa frequentare la scuola. Giunge il giorno della partenza, ed Harry parte insieme a tutti gli altri studenti: durante il viaggio farà amicizia con Ron Weasley ed Hermione Granger, sebbene questa sembri molti più restia ad aprirsi, colpa anche de carattere saccente da secchiona. Harry è felice e allo stesso tempo spaesato: vive in un mondo del tutto nuovo e studia materie che neanche credeva esistessero.

Così come suo padre, Harry viene assegnato alla casa del Grifondoro, dove diviene anche membro della squadra di Quidditch. Tuttavia, non tutto è come sembra: è evidente, infatti, che dietro la scuola si celi in realtà qualcosa di misterioso legato alla Pietra Filosofale, una pietra che dona l’immortalità a chiunque la possegga e che sembra essere collegata in maniera inquietante al ritorno di Lord Voldemort.











© RIPRODUZIONE RISERVATA