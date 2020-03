Harry Potter e la pietra filosofale/ Video, su Italia 1 con Daniel Radcliffe

Harry Potter e la pietra filosofale va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2001 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche con la regia di Chris Columbus. La pellicola fa parte della famosa Saga cinematografica dedicata al personaggio di Harry Potter con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da J. K. Rowling mentre La sceneggiatura è stata rivista ed adattata per la versione cinematografica da Steve Kloves. Nel cast del film sono presenti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Richard Harris e Ian Hart.

Harry Potter e la pietra filosofale, la trama del film

Per Harry Potter e la pietra filosofale diamo uno sguardo anche alla trama. Harry è figlio di una coppia di maghi che purtroppo vengono uccisi da un terribile mago oscuro quando il bambino ha soltanto un anno di età. Rimasto orfano si occupano di lui in particolare alcuni docenti della scuola di magia di Hogwarts i quali decidono di affidare le cure del bambino ai suoi zii che vivono nel mondo reale. Così Harry cresce all’interno di una casa che dovrebbe essere accogliente ma che in realtà è sempre molto ostile nei suoi confronti in quanto sua zia è sempre stata estremamente invidiosa delle capacità della sorella e dello stile di vita che portava.

Con il passare degli anni Harry si rende conto di essere in possesso di alcuni poteri speciali che gli permettono ad esempio di parlare con gli animali oppure di far muovere gli oggetti con la sua forza del pensiero il che gli permetterà di effettuare dei divertenti scherzi al suo odiato cugino. A pochi giorni dal suo dodicesimo compleanno a casa di Harry arriva una lettera che è stata spedita da Hogwarts ma che gli zii non fanno aprire allo stesso ragazzo in quanto già a conoscenza del suo contenuto. Nelle ore successive inizieranno ad arrivare tantissime migliaia di lettere che vengono portate da alcuni gufi rendendo praticamente la vita impossibile agli zii del ragazzo.

I due però non volendo cedere a questo genere di attività decidono di andare a rifugiarsi insieme al figlio e al nipote in una casa sulla scogliera dove però riceveranno la visita di un uomo dalle grandi dimensioni di nome Hagrid il quale permette finalmente la lettura della lettera grazie alla quale Harry scoprirà di essere un mago e che i suoi genitori non erano stati uccisi in un incidente stradale bensì da un terribile stregone.

In ragione del conseguimento del suo dodicesimo anno di età Harry dovrà lasciare gli zii ed arrivare a Hogwarts per diventare un mago e quindi seguire il suo destino. Per lui ha così iniziò una incredibile avventura che gli permetterà di conoscere il suo passato ma di ignorare quello che sarà il suo futuro fatto di tanta sofferenza e sacrifici per salvare l’intero mondo.

