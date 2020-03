Harry Potter e La Vita è una cosa meravigliosa/ Due film imperdibili: ecco perché!

La vita è una cosa meravigliosa su Canale 5: il film per una serata divertente

Oggi, 23 marzo, Mediaset regala al pubblico a casa due serate molto differenti ma entrambe consigliate a chi vuole evadere per un paio d’ora dalle ansie di queste settimane. Su Canale 5 va infatti in onda La vita è una cosa meravigliosa, una commedia diretta da Carlo Vanzina, scritta come di consueto assieme al fratello Enrico. Un film ideale per chi vuole trascorrere la serata all’insegna della spensieratezza e tra le risate. Se non bastasse il nome dei Vanzina a convincere gli amanti della commedia italiana, vi ricordiamo che nel cast ci sono tre esponenti della comicità nostrana amatissimi: Enrico Brignano, Vincenzo Salemme e Gigi Proietti. Tre nomi che ci assicurano ottimi risultati seppur senza particolari colpi di scena e priva di volgarità. Insomma, una certezza per chi desidera divertirsi senza eccessi.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: perché è imperdibile

Ma se la commedia italiana non è la vostra passione, tuttavia siete desiderosi di trascorrere una serata all’insegna della leggerezza, Italia1 propone la saga di Harry Potter. Dopo il successo dei primi due appuntamenti di lunedì e martedì scorso, questa sera alle 21.20 circa va in onda il terzo capitolo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“. Non servirebbero particolari parole per convincervi a vederlo o rivederlo, basterebbero infatti soltanto i numeri. La pellicola conta due nomination agli Oscar e 4 ai Bafta, oltre che un incasso di 800 milioni di dollari. Non il più alto risultato registrato dalla saga, anche se il film risulta spesso essere il preferito da gran parte della fanbase del celebre maghetto per la svolta che presenta nell’intera storia.



