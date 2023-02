Harry Potter e l’ordine della fenice/ Film su Italia 1 con Rupert Grint e Emma Watson

Harry Potter e l’ordine della fenice, film di Italia 1 diretto da David Yates

Harry Potter e l’ordine della fenice va in onda Giovedì 9 febbraio alle 21:20, prima serata fantasy su Italia 1 con il grande ritorno del quinto capitolo della saga del mago più famoso del mondo. Il film distribuito da Warner Bros. Pictures Italia e diretto da David Yates (che dirigerà anche i tre successivi capitoli della saga), si ispira agli ormai famosissimi libri della scrittrice britannica J.K. Rowling.

Il cast di Harry Potter e l’ordine della fenice vede numerosi ritorni, come quello del magico trio di protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson nei panni rispettivamente dei giovani Harry, Ron e Hermione ma anche quello di tutti gli amici, e non, dei tre ragazzi ma sopratutto vede l’ingresso di una terribile new entry: l’attrice Imelda Staunton nel ruolo della cattivissima professoressa Dolores Umbridge. Nel 2007, anno di uscita di Harry Potter e l’ordine della fenice, il film si è classificato al secondo posto tra i più visti, dietro solo al terzo capitolo di Pirati dei Caraibi.

Il film ha registrato incassi da record: solamente durante il primo giorno di distribuzione degli Stati Uniti ha incassato quasi 45 milioni di dollari, superando gli incassi del quarto film mentre in Italia la pellicola è arrivata ad ottenere in un solo giorno più di 2 milioni di euro.

Harry Potter e l’ordine della fenice, la trama del film

In Harry Potter e l’ordine della fenice Voldemort è tornato ma nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Harry viene attaccato con il cugino Dudley da due Dissennatori e per respingerli invoca il Patronus e a causa di ciò verrò sospeso dalla scuola di magia. Harry si trasferisce nella casa del padrino Sirius Black che scopre essere la sede dell’ordine della fenice, una società segreta creata da Silente per combattere Voldemort. Al rientro a Hogwarts, il Ministero della Magia invia Dolores Umbridge come nuova insegnante di Difesa contro le Arti Oscure per esercitare il controllo diretto del Ministero sulla scuola.

Harry e altri studenti creano l’Esercito di Silente, un’organizzazione segreta per contrastare le misure prese dalla Umbridge e continuare a esercitarsi, Silente si prende la colpa e la Umbridge si auto dichiara nuova Preside. Il ragazzo scopre di essere collegato mentalmente con Voldemort e in una visione vede quest’ultimo catturare e torturare Sirius. Inizia una battaglia all’ultimo sangue con i Mangiamorte quando improvvisamente compaiono i membri dell’Ordine della Fenice. I Mangiamorte sembrano sconfitti ma Bellatrix colpisce Sirius uccidendolo. Non si può negare il ritorno di Voldemort, la professoressa Umbridge viene sospesa e Silente riprende il suo ruolo di Preside.

