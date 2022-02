Harry Potter e l’Ordine della Fenice/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e l’Ordine della Fenice va in onda oggi, giovedì 10 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il titolo di genere avventura e fantasy è stato realizzato nel 2007 tra Regno Unito e Stati Uniti ed è sempre tratto da un romanzo di J. K. Rowling, con sceneggiatura di Michael Goldenberg, produzione di Warner Bros. Pictures e Heyday Films, montaggio di Mark Day e musiche di Nicholas Hooper. La regia è stata affidata a David Yates, che avrebbe diretto anche i tre film successivi della saga e i tre della serie prequel Animali Fantastici. Protagonista è ancora l’interprete britannico Daniel Radcliffe, famoso per aver preso parte a tutti gli otto film della saga di Harry Potter. Insieme a lui, sempre presenti anche Rupert Grint e Emma Watson, che negli anni successivi sarebbero diventati due autentiche star di Hollywood. Il cast viene arricchito anche da Michael Gambon, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Maggie Smith e Gary Oldman.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, la trama del film

La trama di Harry Potter e l’Ordine della Fenice si apre con una profezia trovata dai giovani allievi, che vede come protagonisti Harry e Voldemort. Quest’ultimo è in realtà tornato presso il Ministero della Magia, ma nessuno crede a tutto ciò. Harry viene colpito dai Dissennatori insieme al cugino Dudley, ma riesce in qualche modo a salvarsi. Quindi, utilizza la magia davanti a un bambino e viene cacciato dalla scuola di Hogwarts. Viene riabilitato grazie ad Albus Silente, che in tribunale lo scagiona. Potter conosce l’Ordine della Fenice proprio grazie al suo storico insegnante. Si tratta di una squadra formata da alcuni nemici del temibile Lord Voldemort. L’esercito guidato da Silente si oppone sia ai Mangiamorte, sia all’inetto Caramell. Silente viene esautorato dalla guida di Hogwarts e Harry può contare solo sulle proprie forze, ma l’aiuto di vecchi e nuovi amici lo aiutano a portare a termine un’altra missione ricca di colpi di scena.

