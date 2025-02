Harry Potter e l’Ordine della Fenice, film su Italia 1 diretto da David Yates

Giovedì 13 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film fantasy del 2007 Harry Potter e l’Ordine della Fenice, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia e prodotto da Warner Bros. Pictures insieme a Heyday Film. Il film è il quinto capitolo tratto dal romanzo di J. K. Rowling ed è diretto da David Yates, del quale, tra i suoi lavori più recenti, si ricordano Pain Hustlers: Il business del dolore e Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Il protagonista della storia Harry Potter e l’Ordine della Fenice è sempre Daniel Radcliffe, che veste i panni di Harry Potter. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio all’età di dieci anni, quando i genitori lo portarono a un provino per il film tv David Copperfield, dove ottenne il ruolo principale. La svolta decisiva arrivò nel 2000, quando fu scelto per interpretare Harry Potter. Il primo capitolo della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscì nel 2001, e da allora Radcliffe ha interpretato il celebre mago in tutti i nove capitoli della serie fino al 2011. Tra i suoi lavori più recenti figurano Now You See Me 3, previsto per il 2025, e The Lost City. Il cast del film Harry Potter e l’Ordine della Fenice include anche Rupert Grint, Imelda Staunton, Gary Oldman ed Emma Watson.

La trama del film Harry Potter e l’Ordine della Fenice: Voldemort è tornato e i maghi si organizzano per contrastarlo

In Harry Potter e l’Ordine della Fenice, il Torneo Tremaghi si è concluso e Voldemort ha fatto il suo ritorno. Questa notizia sconvolge i membri del Ministero della Magia, poiché molti di loro si rifiutano di credere che sia davvero accaduto. Nel frattempo, Harry Potter, trascorre un’estate difficile, confinato a Privet Drive.

Improvvisamente, due Dissennatori lo attaccano insieme al cugino Dudley. Per difendersi, Harry è costretto a ricorrere all’incanto Patronus. Tuttavia, questo lo conduce davanti al Ministero della Magia, dove rischia gravi sanzioni per aver utilizzato la magia in presenza di un babbano. Grazie all’intervento tempestivo di Silente, la situazione si risolve, e Harry viene assolto.

Alla fine dell’estate, il maghetto decide di trasferirsi a casa di Sirius Black, dove lo attendono anche Ron ed Hermione. Nella dimora di Sirius, Harry scopre che il suo padrino vive nel quartier generale dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta guidata da Silente con l’obiettivo di contrastare Voldemort e i suoi piani malvagi. Nel frattempo, Dolores Umbridge viene nominata insegnante di Difesa contro le Arti Oscure da parte del Ministero, con il chiaro scopo di mantenere il controllo politico sulla scuola.

La docente, però, si rivela ben presto inadeguata a preparare gli studenti contro le minacce reali. Per questo motivo, Harry e alcuni dei suoi amici fondano clandestinamente l’Esercito di Silente, un gruppo dedicato all’apprendimento degli incantesimi difensivi per opporsi a Voldemort. Intanto, Harry è tormentato da sogni angoscianti in cui vede Sirius in difficoltà, prigioniero e torturato da Voldemort. Spinto dall’affetto e dalla preoccupazione per il suo padrino, lascia Hogwarts per cercare di salvarlo, inconsapevole dei pericoli che lo attendono.