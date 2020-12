Harry Potter e l’Ordine della Fenice/ Video, su Canale 5 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e l’Ordine della Fenice va in onda su Canale 5 oggi, 10 dicembre 2020, a partire dalle ore 21,20. Regista di ‘Harry Potter e l’ordine della fenice’ è il cineasta inglese David Yates che da questo film in poi ha concluso tutta la saga, quindi regista anche di ‘Harry Potter e il principe mezzosangue’, ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1’ e ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2’, regista in seguito voluto da Warner Bros. anche per altri estratti da romanzi della Rowling come ‘Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them)’ e ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)’.

Nel cast i soliti amici di sempre: Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry, Rupert Grint in quello di Ron, Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger, Michael Gambon in quello di Albus Silente, preside della scuola di magia. Da sottolineare sempre la grande interpretazione di Alan Rickman nel ruolo di Severus Piton e in questo film finalmente compare in via definitiva il vero Lord Valdemort, non più digitalizzato nelle sue vesti incorporee ma nemico in carne e ossa magistralmente interpretato da Ralph Fiennes.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Harry Potter e l’Ordine della Fenice. I Dissennatori colpiscono Harry Potter nella cittadina nella quale vive con lo zio e la zia, ma, soprattutto, colpiscono il cugino rendendolo quasi lobotomizzato. Harry è costretto a difendersi con un incanto Patronus cosa che lo porterà davanti al Ministero della Magia per essere giudicato. Difeso dal preside Albus Silente, Harry può tornare a scuola ma non prima di essere invitato ad una riunione dell’ordine della Fenice, movimento segreto nel quale maghi adulti amici di Harry, come i Weasley e Sirius Black, Alastor Moody e Remus Lupin aiuteranno il maghetto a imparare a combattere Lord Voldemort. Ma a rovinare i piani dei ragazzi il Ministero invia come osservatrice interessata in Hogwarts la perfida Dolores Umbridge e, nonostante ci, Harry inizia ad addestrare a combattere gli amici, cosa che lo porterà alla quasi espulsione.

Video, il trailer del film “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”





